TozziniFreire Advogados anuncia três novos sócios

Stephanie Consonni, Danilo Lambert e Carlos Renato Vieira reforçam, respectivamente, as áreas de Propriedade Intelectual, Tributário e Ambiental do escritório – TozziniFreire Advogados, um dos maiores escritórios full-service do Brasil, anuncia a nomeação de três de seus profissionais como sócios, dando continuidade a seus planos de crescimento e fortalecimento da atuação em áreas consideradas estratégicas. A área de Propriedade Intelectual do escritório terá Stephanie Consonni De Schryver como nova sócia; Carlos Renato Vieira do Nascimento, em Direito Tributário; e Danilo Lambert Vieira de Sousa, em Direito Ambiental.

“A eleição de novos sócios faz parte do nosso processo de desenvolvimento das pessoas e está em linha com a estratégia de crescimento de nossas práticas. Estamos muito felizes com a eleição de Stephanie, Carlos e Danilo, que demonstraram ao longo dos anos qualidade excepcional na prestação de serviços aos nossos clientes”, salienta Fernando Serec, CEO de TozziniFreire Advogados.

Stephanie Consonni é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ela possui ampla experiência em negociação, elaboração e registro de contratos de propriedade intelectual, gestão de grandes portfólios de marcas e patentes, e fusões e aquisições envolvendo ativos de propriedade intelectual. Stephanie é recomendada no The Legal 500 em Intellectual Property, além de ser admirada pela especialidade de Propriedade Intelectual e pelo setor econômico de Comunicação e Entretenimento no Análise Advocacia Mulher.

“A Stephanie já vinha atuando ativamente em nossa área de Propriedade Intelectual, que vem crescendo anualmente, e o reconhecimento para sua nomeação vem amparado pelo relacionamento com nossos clientes e pelas recomendações que já possui em importantes guias jurídicos nacionais e internacionais, como The Legal 500 e Análise Advocacia. Como sócia, intensificará ainda mais a atuação do escritório na área”, comenta Marcela Ejnisman, uma das sócias responsáveis pela área de Propriedade Intelectual.

Carlos Renato Vieira é graduado em Direito pela Universidade Candido Mendes, pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e doutor em Direito Tributário, Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela mesma universidade. Carlos tem vasta experiência na área de Direito Tributário, atuando no contencioso e na consultoria. Dedica-se também a questões relacionadas a benefícios fiscais, regimes especiais, programas de recuperação fiscal, regularização de certidões e terceiro setor.

Para Renata Emery, sócia responsável pela área de Direito Tributário, “Carlos Renato é um advogado extremamente talentoso e competente. Estou certa de que sua nomeação a sócio irá reforçar ainda mais nossa atuação no contencioso tributário”.

Danilo Lambert é graduado em Direito pela PUC-SP, tem MBA em Gestão de Mercados pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Possui experiência na assessoria a projetos greenfield, casos de contaminação e questões ambientais relacionadas a atividades industriais, agrícolas e de mineração. Ele é recomendado no Chambers Brazil e no The Legal 500 em Environment.

“Ter o Danilo como sócio é consolidar e reconhecer seu trabalho na área, que já conta mais de 10 anos, desde quando ainda era estagiário de TozziniFreire. Danilo somará esforços para um contínuo atendimento de excelência aos nossos clientes”, destaca Adriana Mathias Baptista, sócia responsável pela área de Direito Ambiental.

