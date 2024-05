Grupo Bradesco Seguros lança “Projeto Sou Digital”

Em parceria com o Razões Para Acreditar, projeto visa a inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos – O Grupo Bradesco Seguros, em parceria com o instituto Razões Para Acreditar, lançou o projeto Sou Digital, com o objetivo de promover a inclusão digital de idosos e mostrar que a tecnologia pode ser usada de maneira fácil, útil e conveniente.

Com uma metodologia prática e interativa, o projeto contou com um workshop, realizado em São Paulo, de maneira presencial, no dia 23 de abril, ministrado pela escola VAMO, especializada em ensinar pessoas com mais idade a utilizar a tecnologia, que foi transmitido via live, no perfil do Instagram do Razões Para Acreditar.

Por meio de um ambiente de aprendizado e colaborativo, o projeto permitiu que os participantes compartilhassem suas experiências com a tecnologia e aprendessem de maneira integrada.

Além da realização do workshop, o Grupo disponibilizou o material em seu site. É possível fazer o download por esse link:

https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/vivaalongevidade/viva-mais-e-melhor

