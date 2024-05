Minha Casa, Minha Vida completa 15 anos com forte atuação da Wiz Corporate no Nordeste

Corretora, unidade do Grupo Wiz Co que atende o programa habitacional desde o início, transformou o cenário de seguros corporativos em Pernambuco, com tecnologia, excelência em atendimento e soluções personalizadas – O programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) completou 15 anos de implementação no último mês. De abril de 2009 para cá, mais de 5,5 milhões de imóveis foram financiados em todo o País com recursos do FGTS pela Caixa Econômica Federal. Apenas no Estado de Pernambuco, o número de unidades habitacionais financiadas pelo MCMV no período é superior a 130 mil.

Desde o início do programa, a Wiz Corporate, unidade do grupo Wiz Co, vem atuando na consultoria de seguros corporativos em Pernambuco. Com 50 anos de experiência, a corretora chegou ao Estado em 2009 para atender às necessidades específicas de seguros do setor da construção civil dentro do MCMV, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas.

Ao longo desses 15 anos, a empresa cumpriu essa missão, estabelecendo novos padrões de qualidade e eficiência por meio de parcerias duradouras, pautadas na busca pela satisfação do cliente. Graças ao seu compromisso com a agilidade e ao entendimento claro das necessidades do cliente e dos bancos financiadores, a Wiz Corporate consolidou sua presença no mercado pernambucano como uma provedora de soluções, inclusive para além da construção civil.

“Chegamos ao Estado com a missão de acelerar os processos de contratação dos seguros obrigatórios exigidos para os financiamentos da construção civil junto aos bancos públicos. Logo de início, conseguimos reduzir o tempo de espera em 70%. Em poucos meses, com o surgimento das apólices digitais, essa redução chegou a 90%. No fim do primeiro ano, com o atendimento voltado exclusivamente para o segmento corporativo, passamos a ser demandados também para outros seguros, além dos obrigatórios”, recorda Anchieta Filho, Diretor da Regional Nordeste da Wiz Corporate.

Em um setor em constante transformação, a corretora tem se destacado pela sua capacidade de inovação e adaptabilidade. Ao incorporar os mais recentes recursos tecnológicos, a Wiz Corporate garante que seus clientes estejam sempre protegidos contra os perigos e desafios que emergem do mundo dos negócios.

Um exemplo que ilustra essa evolução é a W-Garantia, ferramenta de autosserviço que permite aos clientes da corretora a emissão de seguro garantia nas principais seguradoras do país. “Com poucos cliques, o cliente tem acesso a todas as taxas e limites de crédito, como em uma butique de seguros”, compara Anchieta Filho.

Sobre a Wiz Corporate

A Wiz Corporate, unidade do Grupo Wiz Co, trabalha com mais de 50 seguradoras, oferecendo as melhores condições do mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente corporativo. Realiza atendimento técnico e customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos. Dispõe de mais de 50 produtos para empresas da construção civil, rural e industrial.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.