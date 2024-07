Bradesco Seguros disponibiliza cursos infantojuvenis para pais fazerem com os filhos durante as férias

Espaço Universeg, plataforma de ensino do Grupo, que traz diversas atividades com foco em educação financeira e em seguros, oferece conteúdos para crianças – O Grupo Bradesco Seguros integra em sua plataforma mais recente de capacitação, o “Espaço Universeg”, uma área específica para cursos destinados à faixa infantojuvenil, abordando desde cuidados sobre o planeta até conhecimentos básicos de finanças. O espaço, voltado para o desenvolvimento da sociedade e com foco em educação financeira e em seguros, foi lançado em junho e conta com mais de 100 cursos gratuitos e 100% online.

“Durante o período de férias, é fundamental mantermos atividades para o desenvolvimento dos pequenos, e sabemos como pode ser desafiador para os pais terem ideias para entretê-los durante esse período. O Espaço Universeg disponibiliza cursos rápidos e curtos que são práticos e intuitivos para a aprendizagem”, reforça a superintendente de Recursos Humanos, Andrea Carrasco.

No curso “Descobrindo Como Se Cuidar Para O Futuro”, em formato de infográfico, a temática central traz reflexões sobre como proteger os bens e a importância de mantê-los seguros, além de como as crianças podem contribuir para o orçamento familiar, mesmo sem ter renda própria, apenas auxiliando os pais com a gestão de recursos como água e luz.

Tendo a Longevidade como importante pilar do Grupo, a Companhia aposta também no conceito de intergeracionalidade, visando estimular a troca entre entes de diferentes gerações, na busca por uma vida longeva com cada vez mais qualidade. Neste contexto, oferece, ainda, o portal interativo FamiliarIDADES, patrocinado pela Bradesco Vida e Previdência. Criado com o objetivo de promover a troca de experiências, visando contribuir para a formação e o futuro de crianças e adolescentes, o canal aborda temas como bem-estar, educação, entretenimento, sustentabilidade e finanças.

O cadastro no Espaço Universeg é liberado para pessoas acima de 14 anos, com isso, para idades inferiores, o acesso deve ser realizado junto com um responsável.

Para mais informações acesse: www.espacouniverseg.com.br e www.familiaridades.com.br

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

