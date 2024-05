Lockton e Cooxupé Seguros firmam parceria para segurar mercado agrícola

A Lockton, maior corretora independente do mundo, é a corretora exclusiva da Cooxupé na venda de seguros agrícolas. A novidade surgiu após a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé divulgar o início das operações de sua corretora de seguros, a Cooxupé Corretora de Seguros Ltda. A carteira de recursos cedida pela Lockton vai priorizar, em especial, as linhas focadas no agronegócio como Seguro Agrícola, Seguro Crédito e Seguro Garantia, destinados a produtores e empresas, de pequeno a grande portes, de café, soja e milho.

“Com esta parceria conseguimos expandir os nossos produtos e assegurar ao produtor e as empresas do agronegócio a mitigação dos riscos climáticos com base no histórico de produtividade de cada cooperado individualmente”, explica Júlia Guerra, Diretora Comercial de Agronegócio da Lockton Brasil.

Na prática, a Cooxupé fará co-corretagem com a Lockton, segundo explica a executiva. “A demanda vem para a Lockton por meio da Corretora Cooxupé e nós faremos toda tramitação por meio do contato de assessoria e consultoria aos cooperados”, conclui Júlia.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.