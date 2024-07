IRB(P&D) promove fórum para debater riscos climáticos

Dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento, iniciativa do IRB(Re) reunirá representantes do mercado e do setor público, além de especialistas do Brasil e do exterior em mudanças no clima – De olho nos impactos provocados pelas mudanças climáticas, o IRB(Re), maior ressegurador do país, estruturou uma área com dedicação exclusiva à pesquisa e ao desenvolvimento. O IRB(P&D), como é chamada a iniciativa, prepara seu primeiro fórum, que reunirá, nos dias 11 e 12 de setembro, no Rio, representantes do mercado e do setor público, além de especialistas do Brasil e do exterior em riscos climáticos e previsão de eventos extremos.

“O desafio do IRB(P&D) é o conhecimento profundo. Para gerir riscos, precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Vale dizer que essa iniciativa não é um privilégio da nossa companhia e, por isso, todos estão convidados a fazer parte dela. O fórum é uma primeira oportunidade de incluir diversos setores nesse debate”, afirma Marcos Falcão, CEO do IRB(Re).

O 1º Fórum IRB(P&D) terá como tema “Desafios e oportunidades no enfrentamento dos Riscos Climáticos”. No primeiro dia, o evento contará com painéis executivos de discussão, incluindo a apresentação de experiências internacionais bem-sucedidas. Um encontro técnico-científico, que abordará o panorama das pesquisas climáticas no Brasil, acontecerá no segundo dia.

Entre os nomes já confirmados, além de Marcos Falcão, estão Dyogo Oliveira, presidente da CNseg; Amauri Vasconcelos, CEO da Brasilseg; Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda; e Carlos Nobre, cientista do Programa Mundial de Pesquisa Climática.