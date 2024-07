CSP-MG oferece oportunidade de capacitação profissional

A capacitação constante é condição básica para os profissionais que almejam crescimento na carreira. “Pensando nisso, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) mantém um calendário de atividades diversas sempre voltadas ao networking, à atualização, à aprendizagem de corretores e demais agentes do setor”, afirma o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello.

O dirigente lembra que, nos próximos 15 dias, o Clube vai realizar três eventos: III e o IV Workshop Conhecer para Proteger, nos dias 25 de julho e 8 de agosto, respectivamente, e o curso Seguros e Planos de Saúde: estratégias de comercialização, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Além disso, a entidade apoia a Quermesse do Seguro, promovida no dia 25, pelo Sincor-MG.

“Com a série de workshops e cursos, nossa entidade se consolida como produtora de conteúdo técnico para o mercado de Minas e do Brasil. A vocação da entidade sempre foi buscar o desenvolvimento do mercado via qualificação dos agentes que nele atuam”, argumenta Mello, que também é corretor de seguros e empresário.

O consultor e diretor de Seguros do CSP-MG, Rogério Araújo, também endossa que o mercado de seguros exige profissionais cada dia mais qualificados. “O cliente espera que profissional o atenda com visão ampla de todas as opções do mercado e, principalmente, tendo capacidade de fazer uma leitura da situação atual, ajudando-o a entender e mensurar suas necessidades, que ele faça uma anamnese financeira de sua vida. O CSP-MG, por sua vez, vem contribuindo com a capacitação e especialização desse profissional do mercado de seguros por meio de eventos como os workshops Conhecer para Proteger”.

Para o professor, consultor e diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais, a série de workshops tem se consolidado ao longo dos anos como um instrumento “valioso” de capacitação, proporcionando aos profissionais do mercado informações “preciosas” e conteúdos “inovadores” oferecidos pelas beneméritas da entidade. “Esses recursos impactam significativamente a ampliação do conhecimento e a inspiração estratégica dos participantes. Como resultado, contribuímos para uma mudança positiva no ambiente de negócios das empresas e na vida pessoal e profissional dos envolvidos”, destaca.

Segundo Morais, a cada edição aumenta o interesse dos profissionais em participar dos eventos. “Acreditamos que a comunicação abrangente promovida pelo CSP-MG no sentido de divulgar o programa de capacitação tem alcançado seu principal objetivo: contribuir para o desenvolvimento do mercado”.

Já a vice-presidente do CSP-MG, Betânia Alessandra Fonseca, ressalta a importância do curso de seguros e planos de saúde. “O mundo contemporâneo exige profissionais qualificados e inovadores em seus processos de trabalho, haja vista as constantes transformações que envolvem as pessoas, o meio em que vivem e o mercado de negócios. Com esse olhar, o CSP-MG, em uma atitude única e extremamente significativa, vem apoiando e promovendo Curso de Seguros e Planos de Saúde. Esse assunto é de extrema relevância não só para o mercado segurador, como para a sociedade em geral”, avalia.

A executiva lembra que o momento desafiador vivido pela saúde suplementar exige profissionais capacitados para manter “a boa saúde” dos negócios. E acrescenta: “essa iniciativa contribui para o conhecimento e o fomento desse importante setor. O CSP entende que a capacitação é o mais importante veículo de preparo para o desempenho das atividades profissionais. Com isso, os corretores poderão cada dia mais estar exercendo suas funções com qualificação, conquistando novos nichos e firmando seu nome em um mercado extremamente competitivo”.

Além das atividades de qualificação, outra frente de ação do Clube é promover a integração e o networking. Por isso, a entidade apoia ações do mercado como a Quermesse do Seguro, que será realizada no dia 25 de julho pelo Sincor-MG, em Belo Horizonte/MG.

O diretor Social do CSP-MG, Diego Bifoni, considera que o apoio institucional do Clube é fundamental para o sucesso da iniciativa. “A presença do clube no evento fortalece as relações entre entidades, corretores, seguradoras e demais profissionais do mercado, promovendo um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimento. Além de reforçar a relevância do seguro de pessoas, que vai além de um negócio. É nossa responsabilidade social proteger as pessoas e disseminar essa cultura em nossa sociedade. Somente juntos seremos capazes de mudar este cenário”, enfatiza o executivo.

