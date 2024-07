Evento gratuito da Sou Segura discute “O Caminho das Mulheres Pretas no Mercado de Seguros”

A Sou Segura promoverá nesta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, e dia 07 de agosto (4ª feira), em São Paulo, um debate sobre o relevante tema “O Caminho das Mulheres Pretas no Mercado de Seguros”.

Os encontros serão gratuitos e abertos a todos os públicos. Contudo, 50% das vagas são reservadas a mulheres negras.

Formatado como uma “Roda de Conversa Aberta”, esse evento celebra o “Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha” (25 de julho) e representa um importante espaço de reflexão e fortalecimento das pautas raciais e de gênero.

Dessa forma, a sua participação é fundamental para enriquecer o debate e contribuir para a promoção da igualdade.

Serão dois momentos totalmente dedicados à celebração e à reflexão sobre o papel das mulheres negras no Brasil. Inspirados por líderes como Tereza de Benguela.

Assim, nessas rodas de conversa, debateremos sobre a igualdade racial como estratégia de desenvolvimento sustentável.

Então, não perca tempo! Garanta, desde já, a sua inscrição, acessando o link: https://rumoaoequal.sousegura.org.br/julho-das-pretas

SERVIÇO:

RIO DE JANEIRO

Data: 25 de julho de 2024

Horário: 18:00

Local: Casa G20 – Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema

SÃO PAULO

Data: 07 de agosto de 2024

Horário: 9:00

Local: Alameda Santos, 1940 – 16 ANDAR – Cerqueira César