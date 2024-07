Wiz Co assina o Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial

Adesão voluntária faz com que o Grupo assuma publicamente seu compromisso com a integridade em todo ciclo de negócios – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, assinou na última sexta-feira (19) o Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial. Trata-se de uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que estimula empresas a assumir, voluntariamente, o compromisso público com a integridade empresarial.

Os objetivos do Pacto Brasil, que tem o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, são ampliar o fomento à integridade empresarial, disseminar conhecimento sobre o assunto e conscientizar empresas sobre a relevância do tema. A adesão faz com que a Wiz assuma publicamente seu compromisso com a integridade em todo ciclo de negócios.

“Aderir ao Pacto vai ao encontro dos nossos valores. Por meio dessa adesão, demonstramos para os nossos stakeholders que estamos envidando esforços para fortalecer a nossa reputação; mitigamos a ocorrência de fraude e corrupção; possibilitamos para a Wiz Co o acesso a capital mais facilitado e com menor custo; aumentamos a oportunidade de criarmos relações com parceiros que compartilham dos mesmos valores; e expressamos aos nossos colaboradores que prezamos pelos valores de ética e integridade; além de demonstrarmos o compromisso da alta direção da Wiz com elevados padrões de integridade”, comenta Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

O Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial é dividido em duas etapas, já realizadas pela empresa. A primeira é a assinatura do termo de adesão e envio à CGU, seguido pelo preenchimento da “Avaliação de Integridade”.

Integridade no Grupo Wiz Co

A Wiz Co possui o compromisso de implementar iniciativas internas e externas para promover e consolidar a integridade em suas operações. Para materializar internamente, a empresa fomenta o Programa de Integridade da Wiz Co, com o objetivo de engajar e apoiar a liderança. A partir do princípio “a palavra convence, o exemplo arrasta”, a companhia estimula o comprometimento com seu código de conduta ética, promove e incentiva treinamentos e apoia iniciativas voltadas à educação e saúde dos colaboradores. Externamente, a Wiz Co procura participar de programas de integridade reconhecidos, como a conquista da certificação Empresa Pró-Ética, mantém o comprometimento com o Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos, associação ao IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), dentre outras ações que reafirmam o comprometimento com a luta contra corrupção, lavagem de dinheiro, progresso da diversidade e equidade, promoção da transparência e integridade em todas as suas esferas.

“O Grupo acredita que a integridade é uma responsabilidade compartilhada que fortalece valores e cria conexões éticas e socialmente responsáveis. Por isso, não apenas buscamos promover a integridade em nosso ambiente, mas também aspiramos expandir essa cultura para a comunidade local e parceiros.”, celebra Marcus.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,2 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.