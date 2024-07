Globus Seguros cresce 83% no primeiro semestre de 2024 e emite mais de R$ 115 milhões em prêmios

Corretora também evoluiu em sua base de clientes em 30% – A Globus Seguros, corretora que se posiciona como “One Stop Shop” e entrega soluções de seguros em diversos ramos para a sua rede de distribuição, fechou o primeiro semestre de 2024 crescendo 83% em prêmios emitidos no mercado totalizando R$ 115 milhões, se comparado ao mesmo período em 2023.

Após a terceira rodada de captação onde a corretora foi avaliada em mais de R$ 100 milhões, ocorrida ainda no primeiro trimestre, houve um crescimento na base de clientes de 30%. Nessa linha, a corretora também cresceu em modalidades como Property/Casualty, , Linhas Financeiras, Transporte, Benefício, Estruturas, Patrimoniais, Pequenas/Médias Empresas, Frota e Personal Lines.

Esse é um reflexo do posicionamento da Globus em relação à eficiência dos processos internos e dos canais de distribuição que operam num modelo de vendas B2B, por meio de parceiros que recomendam as melhores soluções para clientes corporativos ou individuais, Partners, e modelo de JV’s que estrutura as corretoras de seguros em escritórios de investimentos.

Christian Wellisch, CEO da Globus Seguros, explica que para atingir esses resultados foi necessário um forte trabalho para melhorar a operação da corretora. “Estamos começando a colher os frutos de toda a transformação que estamos passando desde 2023 nos canais B2B, B2C e Partners e do nosso posicionamento “on-stop-shop”, mas ainda estamos no início da jornada. Durante esse período, além de consolidar os canais de vendas, focamos em processos internos, investimos em tecnologia e reforçamos nosso time de colaboradores”, explica.

A corretora segue otimista com os resultados obtidos no primeiro semestre de 2024 e espera que até o fim do ano os resultados sejam ainda mais favoráveis.

Sobre a Globus Seguros

Com um portfólio amplo e diversificado, com mais de 40 modalidades de produtos, com mil clientes corporativos e cerca de oito mil clientes individuais, a Globus é especializada em riscos diferenciados, como, por exemplo, seguros de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O), Garantias (Judiciais, Performance e Financeiras), Erros e Omissões (E&O), entre outros, além dos seguros tradicionais, como frota, patrimonial, saúde, vida em grupo, viagem, pet etc.