Centauro Seguradora inova com ‘Aluno+ Seguro’ para transformar a experiência do Seguro Escolar

Com nova identidade, o produto recebe o nome Aluno+ Seguro e oferece portal com funcionalidades – A fim de ampliar a percepção sobre a importância do seguro escolar, a Centauro Seguradora, uma das principais companhias de Seguro Escolar do Brasil, reformulou a identidade de seu produto, que agora passa a ser chamado de “Aluno+ Seguro”.

Essa renovação vai além de um nome ou um símbolo, ela se reflete na experiência do usuário, tornando o seguro escolar mais intuitivo e amigável para todos os envolvidos. A estratégia visa desmistificar a ideia do seguro como algo complexo, transformando-o em uma solução tangível, próxima e acolhedora.

Além da mudança de identidade visual, foi criado um novo portal com uma série de funcionalidades e ferramentas desenhadas para facilitar o dia a dia das escolas. No portal, é possível realizar movimentações online, incluir e excluir alunos, gerenciar contratos, consultar a rede credenciada ativa, gerar certificados e imprimir carteirinhas escolares simplificadas.

Edilaine Silveira, coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento da Centauro Seguradora, explica que uma interface amigável e acessível traz a seguradora para mais perto de seu público, facilitando o entendimento e a utilização dos serviços.

“Desenvolvemos uma série de funcionalidades e ferramentas que atendem diretamente às necessidades diárias das escolas, permitindo, por exemplo, a gestão eficiente de contratos e a rápida solicitação de reembolsos de despesas médicas. Essas melhorias visam simplificar os processos para as escolas”, destaca Edilaine Silveira.

O Aluno+ Seguro é uma prova do comprometimento da escola com a segurança e o bem-estar dos seus estudantes, proporcionando a todos os envolvidos a confiança de que a educação das crianças está resguardada contra acidentes e imprevistos.

“Essa nova abordagem representa mais um passo adiante na missão da Centauro de oferecer tranquilidade, acessibilidade, autonomia e segurança para a comunidade escolar, fortalecendo laços e assegurando proteção na vida educacional de cada estudante”, finaliza a executiva. Conheça mais sobre o Aluno+ Seguro acessando: https://seguro.centauro-on.com.br/aluno-mais-seguro

