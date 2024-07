ANSP CAFÉ tem como pauta debater aspectos comuns entre Solvência II e o IFRS 17

De acordo com a Academia Nacional de Seguros e Previdência, o evento tem como meta explorar as nuances e implicações da convergência regulatória e contábil, analisando os desafios enfrentados pelo setor de seguros.

Os principais tópicos serão:

1) O impacto de eventos históricos na evolução da regulação do setor de seguros.

2) Os pilares do Solvência II e seus objetivos de proteção, estabilidade e transparência.

3) A interação entre o IFRS 17 e o Solvência II e suas consequências no gerenciamento de risco.

4) Os benefícios e desafios da convergência entre essas duas estruturas. Por fim, o evento pretende levar a todos conhecimentos e as práticas mínimas do mercado segurador.

