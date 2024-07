Case de atendimento da Amil recebe Prêmio ClienteSA 2024

Operadora de planos de saúde conquista o Troféu Prata com o projeto Atendimento 2.0 – A Amil conquistou o Troféu Prata na categoria Líder em Operação de Call Center do Prêmio ClienteSA 2024, que destaca as melhores práticas da área de gestão de clientes e customer experience. O case premiado foi o Atendimento 2.0, projeto responsável por centralizar as informações de atendimento ao cliente, a partir de um único protocolo, proporcionando mais agilidade e eficiência na resolução de demandas recebidas pelo Call Center.

O projeto garante a visão 360 dos atendimentos e está alinhado à Resolução Normativa ANS nº 566, que dispõe sobre o cumprimento dos Prazos Máximos de Atendimento. O diretor-executivo de Operações e Atendimento ao Cliente da Amil, Marcelo Alexandre Piccione, destaca o papel fundamental dos times na conquista deste importante reconhecimento do mercado.

“Tivemos muitas áreas envolvidas na implantação do Atendimento 2.0. Mais de 1.800 colaboradores foram treinados para atuar dentro do novo conceito de abertura de demandas de clientes em plataforma adequada especialmente para este fim. O sucesso deste projeto essencial para a empresa só foi possível com o esforço conjunto e dedicação de todos”, afirma Piccione.

Desde a implementação do novo modelo, em julho de 2023, já foram finalizados mais de 2,1 milhões de atendimentos ao cliente, com 100% de resolutividade. O Prêmio ClienteSA 2024 contou com mais de 200 cases inscritos, premiando 84 em diferentes categorias.