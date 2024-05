Tokio Marine prioriza atendimentos a clientes atingidos por chuvas intensas no Rio Grande do Sul

Companhia faz força-tarefa para atender os Segurados das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas no estado – Desde o início da semana, a Tokio Marine vem acompanhando de perto as ocorrências nas regiões afetadas pelas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. A Seguradora prioriza os atendimentos aos Clientes por meio de equipes especializadas que estão em contato direto com os Corretores locais por aplicativo de mensagens a fim de agilizar a identificação de casos que exigem rápida intervenção e garantir o pagamento imediato das indenizações devidas.

Assim que for possível ter acesso por terra aos locais mais atingidos, a Tokio Marine também deslocará de São Paulo especialistas para auxiliar o trabalho das equipes locais nas avaliações de sinistros de Automóvel e Patrimonial. Por hora, todos os acontecimentos relacionados a Segurados estão sendo acompanhados por uma célula específica na área de Operações e Rede de Serviços.

“Priorizamos o atendimento no Contact Center para ligações de DDD das regiões que estão em situação mais crítica, como Caxias do Sul e Porto Alegre, e deslocamos prestadores de serviços para avaliar as áreas mais atingidas. A prioridade absoluta é prestar todo o auxílio necessário a nossos Clientes nesse momento tão difícil”, comenta Andrea Ribeiro, Diretora de Operações da Tokio Marine. O contato com a Seguradora pode ser feito pelo número 0800 31 86546.

Diante da destruição causada pelas chuvas recorrentes, no dia 1º de maio, o Governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. Desde o último sábado, 27, cerca de 147 municípios foram afetados, com 21 mortos, 12 feridos e quase 10 mil pessoas desabrigadas até a noite de quinta-feira, dia 02. Ao todo, estima-se que mais de 67 mil pessoas foram prejudicadas pelos fortes temporais até o momento.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.