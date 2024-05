It’sSeg incorpora corretora de seguros SIMgular, de Belo Horizonte (MG), e chega à 13ª aquisição no mercado brasileiro

Operação marca continuidade do ciclo de consolidação de mercado iniciado pela companhia em 2014. Empresa fechou 2023 com R$ 5,1 bilhões em prêmios administrados – A It’sSeg Company concluiu nesta sexta-feira, 03/05/2024, a incorporação da corretora SIMgular, de Belo Horizonte (MG). Esta é a 13ª aquisição da It’sSeg desde que a companhia foi fundada há 10 anos pelo executivo Thomaz Menezes, ex-CEO da corretora Marsh e da seguradora SulAmerica.



A operação dá continuidade à estratégia da companhia de atuar como consolidadora do mercado, com foco em corretoras independentes de seguros e benefícios. A SIMgular, alvo da nova associação, foi fundada em 2020, tem sede em Belo Horizonte (MG) e é especializada em gestão de benefícios. A corretora tem uma carteira de 150 mil vidas, distribuídas em nicho corporativo em cerca de 100 grandes clientes, e prêmios anuais de R$ 300 milhões.



“Nos últimos 3 anos, tivemos algumas oportunidades de venda. Nunca foi o nosso interesse. Perder as rédeas das ações do que fazemos e de como fazemos, não seria uma fórmula de sucesso. Quando surgiu a proposta da It’sSeg, percebemos rapidamente que se tratava de um modelo distinto e mais inteligente. Um modelo de associação, somando forças e potencializando as virtudes de cada operação, trazendo sinergia, mas mantendo a estratégia, autonomia e a gestão sob a liderança dos fundadores da SIMgular. Alinhados os conceitos, o restante fluiu naturalmente”, conta Felipe Mota, Diretor Comercial, Inovação & Marketing.



A It’sSeg fechou 2023 com prêmios totais de R$ 5,1 bilhões, volume 7,5% maior que o verificado em 2022. A companhia tem uma carteira com 1000 clientes corporativos e cerca de 2 milhões de vidas administradas. Em 2022 a It’sSeg foi adquirida pelo grupo Acrisure, fintech de rápido crescimento e uma das 10 maiores corretoras de seguros dos EUA.

“Esta operação marca a retomada do nosso ciclo de investimentos no mercado brasileiro”, diz Thomaz Menezes, CEO da companhia no país. “O segmento de corretoras de seguros é bastante pulverizado e estamos atuando na consolidação do setor para ganhar escala no mercado brasileiro”, diz Menezes. “O país ainda tem boas oportunidades de negócios, especialmente em praças regionais”.

Sobre a It’sSeg Company

A It’sSeg Company é uma corretora, consultora e administradora de benefícios nascida em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente soma 13 associações de companhias que, juntas, administram mais de 2 milhões de vidas e 5.1 bilhões de prêmios anuais. Em 2022 passou a fazer parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.

da esquerda para a direita: Rodrigo Guedes (SIMgular), Felipe Mota (SIMgular), Thomaz Menezes (It’sSeg), Flávio Marotta (SIMgular), Lucas Arruda (It’sSeg), Roberto Dabés (SIMgular) e Danilo Seixas (It’sSeg).