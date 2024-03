Omni1 passa a oferecer Seguro de Vida a clientes que contratam crédito da Finsol

Minha Família Finsol tem preços entre R$ 14 e R$ 30 e reforça as opções da corretora no segmento de seguros massificados – A Omni1, joint venture entre o Grupo Wiz Co e o Grupo Omni, celebrou uma parceria comercial com a Usebens Seguradora para disponibilizar aos seus clientes de balcão o seguro de vida Minha Família Finsol. O produto será oferecido durante a aquisição de produtos da Finsol, operação de microcrédito do ecossistema Omni.

O Minha Família Finsol pagará uma indenização em caso de morte natural ou acidental do segurado. Há quatro opções de pacote, com tíquetes acessíveis que variam entre R$14,06 e R$29,46 e coberturas que vão de R$8 mil a R$24 mil.

Além da indenização, todos os pacotes incluem os seguintes benefícios em caso de acionamento do seguro: um auxílio funeral para reembolso de despesas de até R$3 mil e o pagamento de um auxílio cesta básica de R$205 por mês, por meio de cartão alimentação, durante 12 meses. Enquanto o seguro estiver ativo, os contratantes ainda participam de sorteios mensais de títulos de capitalização de R$5 mil.

A contratação pode ser feita por qualquer pessoa com idade entre 18 e 70 anos, que esteja em plena atividade profissional, e a vigência do seguro seguirá o prazo da operação financeira efetuada junto à Finsol. O público-alvo é composto principalmente por pequenos empreendedores, preocupados em garantir uma boa assistência aos seus familiares.

“O seguro de vida é um cuidado com quem fica e pode fazer grande diferença na vida de uma família, quando a pessoa provedora vem a faltar”, afirma Marcello Pinto, Diretor de Negócios da Finsol. “O Minha Família Finsol traz um apoio importante desde o primeiro momento, garantindo um sepultamento digno. Além disso, o pagamento da indenização ajuda a dar uma sobrevida aos negócios após a morte do gestor e o auxílio cesta básica dá suporte à família neste momento difícil.”

Ao trazer o Minha Família Finsol para o seu balcão, a Omni1 oferece aos seus clientes um produto já consolidado no mercado e ajuda a ampliar seu alcance para mais regiões do Brasil.

“A incorporação do Minha Família Finsol é uma novidade que vem deixar ainda mais completo o leque de produtos que oferecemos em nossa corretora”, comenta Paulo César Silva, diretor executivo da Omni1. “Com esse movimento, a Omni1 expande sua atuação e se consolida ainda mais no segmento dos seguros massificados.”

Sobre Omni1

A Omni1 é uma joint venture entre a Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especialista em bancassurance e na distribuição de consórcio e crédito, e o Grupo Omni, empresa com sólido histórico de serviços de crédito no Brasil. A joint venture foi criada para desenvolver as operações de distribuição de seguros no balcão do Grupo Omni, com destaque para o Seguro Prestamista e Assistências Veicular e Residencial.