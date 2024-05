MAPFRE dedica atenção ao público 60+ e lança produto inédito

Empresa desenvolveu um seguro empresarial para instituições de longa permanência e, para esse lançamento, firmou parceria com a Terça da Serra – Na busca de garantir a integração dos aspectos de sustentabilidade ao próprio negócio, a MAPFRE anuncia o lançamento de iniciativa pioneira no mercado de seguros com um seguro empresarial desenvolvido especificamente para instituições de longa permanência. O novo produto posiciona a seguradora como referência para o público 60+ ao trazer soluções inovadoras que podem melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população e reflete o compromisso de proteção e cuidado para todas as etapas da vida.

Para o lançamento, a MAPFRE firmou uma parceria com a Terça da Serra, considerada a maior rede de franquias de residenciais para idosos do Brasil. A empresa pertence ao Grupo SMZTO, um dos principais grupos de investimentos em franquias do país. Os espaços da Terça da Serra contam com fisioterapia, nutricionista, enfermagem e cuidado 24h, atividade física adaptada, musicoterapia, estimulação cognitiva, salão de beleza, cinema, inserção social e outras ações planejadas individualmente para ampliar a qualidade e rotina dos seus hóspedes. Atualmente, a rede conta com mais de 150 unidades presentes em todo o país.

Além de estar alinhado com a estratégia de sustentabilidade da MAPFRE, esse projeto também atende à demanda de um segmento de mercado com grande potencial de crescimento no Brasil. O produto é o primeiro do projeto que a empresa chama de MAPFRE Sênior e inclui Serviços e Assistências com proteção à estrutura física, administrativa, legal e operacional. Por meio desses serviços, as ILPIs ou Senior Living estarão protegidas em caso de intercorrências e poderão contar com pacote de assistências emergenciais personalizadas para este perfil de cliente. Essas instituições abrigam diferentes perfis do público 60+, seja uma pessoa independente ou que precisam de cuidados especiais.

“A economia do envelhecimento é o conjunto de oportunidades decorrentes do impacto econômico e social das atividades desenvolvidas e exigidas pela população com mais de 60 anos. Podemos continuar pensando em linha com esse crescente movimento da demografia e de mercado. Por isso, estamos buscando cada vez mais introduzir em nosso modelo de negócio novas soluções em produtos e serviços que possam atender a demanda desse segmento tão importante da sociedade”, afirma Fátima Lima, Diretora de Sustentabilidade da MAPFRE.

“A MAPFRE, buscou entender as reais necessidades do público 60+, assim como das instituições de longa permanência para idosos existentes no país e buscou esse público para conseguir, em um único produto, construir serviços e assistências adaptadas”, detalha a executiva.

Para Pedro Moraes, economista e CFO da rede residenciais sênior Terça da Serra, a iniciativa é crucial para garantir ainda mais segurança dentro das ILPIs. “Ao recebermos um idoso em nossas unidades, entendemos que a segurança é fundamental para garantir não apenas a tranquilidade dos hóspedes, mas também a confiança de seus familiares. O seguro desenvolvido pela MAPFRE é um avanço significativo nesse sentido, oferecendo proteção física e emocional para os nossos residentes. Estamos felizes em fazer parte dessa iniciativa pioneira, que demonstra um compromisso genuíno com o bem-estar dos idosos em todo o Brasil.”

A seguradora disponibiliza cinco tipos diferentes de pacotes de contratação, proporcionando flexibilidade e personalização de acordo com as especificidades de cada instituição. Os pacotes variam em termos de extensão de cobertura, limites de indenização e serviços adicionais inclusos. O novo produto resolve ainda uma necessidade do segmento de ILPIs, que antes precisava contratar diversas coberturas de forma descentralizada e com proteções tradicionais do mercado.

Ampliação do projeto

Segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira com 60 anos ou mais subiu de 14,7% em 2021 para 15,1% em 2022. Há uma década, em 2012, esse percentual era de 11,3% e esse número tende a aumentar nos próximos anos. Projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que, até 2100, a porcentagem de idosos no país subirá para 40,3% da população.

Pensando nisso, a MAPFRE vai aumentar o portfólio para reforçar a estratégia voltada ao público 60+, dentro do projeto MAPFRE Sênior, com iniciativas e produtos voltados também às pessoas físicas e familiares de idosos. O objetivo é promover a independência e proporcionar mais bem-estar para o público sênior.

“Os consumidores seniores são uma força emergente no Brasil e o mercado de seguros precisa reconhecer a crescente importância, dedicando soluções para atender aos desafios do público 60+, à medida que essa população continua a se expandir no país. A MAPFRE compreende o seu papel de prover mais segurança financeira, qualidade de vida e independência dos idosos, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e seguro”, afirma o CEO regional da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.