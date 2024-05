CCS-RJ arrecada doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

Doações podem ser feitas por meio do PIX 11.089.052/0001-00 – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) está lançando uma campanha de doações que será destinada aos colaboradores e familiares das seguradoras parceiras MBM e Sabemi do Rio Grande do Sul.

“O estado está vivendo uma tragédia climática sem precedentes. Estamos vendo diariamente pela imprensa a quantidade de pessoas desabrigadas e desalojadas. Não poderíamos deixar de fazer a nossa parte, reunindo doações para minimizar tanto sofrimento. Cada contribuição, por menor que seja o valor, faz a diferença. Tudo que for arrecadado será enviado aos colaboradores e famílias das seguradoras MBM e Sabemi do Rio Grande do Sul”, esclarece Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ.

Para participar da campanha, basta doar qualquer valor fazendo um PIX para: 11.089.052/0001-00

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/