Combate a Fraudes, Regulação, Modelo de Remuneração e Novas Tecnologias: os desafios da Odontologia Suplementar, em debate no SIMPLO 2024

Maior Evento do setor no Brasil reuniu cerca de 400 representantes e profissionais, público recorde em 19 Edições – O 19º SIMPLO (Simpósio de Planos Odontológicos), organizado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), destacou os desafios enfrentados pela Odontologia Suplementar, reunindo cerca de 400 representantes e profissionais. O evento, que teve como tema “Estratégia e Competitividade: Desafios para Promover Avanços Positivos na Gestão das Operadoras, Qualidade do Atendimento Odontológico e garantia de acesso cada vez mais amplo aos serviços de Saúde Bucal”, abordou temas como combate a fraudes, regulação, modelo de remuneração e novas tecnologias.

Na abertura, o presidente da SINOG, Dr. Roberto Cury, ressaltou o crescimento do setor e a necessidade de estratégias inovadoras para enfrentar os desafios de gestão. “A Odontologia Suplementar vem crescendo muito nos últimos anos. Atualmente são aproximadamente 80 mil Dentistas dedicados a encantar mais de 32 milhões de vidas em todo o Brasil”. O evento contou com palestras e painéis sobre diversos temas, incluindo o cenário atual do país e seus reflexos na saúde suplementar, a importância da comunicação efetiva para o setor, governança, experiência do cliente e tendências tecnológicas.

No primeiro Painel da Programação, o jornalista e escritor William Waack e Gustavo Ribeiro, Presidente da ABRAMGE (Associação Brasileira de Planos de Saúde) e Vice-presidente do Grupo HapVida NDI abordaram o atual cenário do país e seus reflexos na Saúde Suplementar. Na opinião do jornalista, o Brasil tem uma questão relevante da agenda de produtividade e da nossa capacidade de competição e dedicação à formação de capital humano para o Mercado, além dos entraves causados pelo excesso de Judicialização no Brasil. Na mesma linha da agenda produtiva, Ribeiro disse que a Saúde Suplementar – o que inclui a Odontologia – precisa de uma comunicação mais efetiva para consolidar a posição como setor relevante e essencial, inclusive para a própria sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos, agora, de aprender a nos comunicar, enquanto Saúde Suplementar, com toda a sociedade, Políticos, Poder Judiciário, formadores de opinião e outros públicos importantes para mostrar a importância do setor e porque ele é necessário para todos”.

Na sequência, o tema abordado foi o ESG com foco na Governança. Nesse Painel, Luciana Kamimura, Coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional da Fundação Toyota e José Roberto Borges Pacheco Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev e Diretor Financeiro da BB Dental foram os Palestrantes e Andrea Figueiredo, Diretora do Dental da MetLife Brasil, foi a moderadora. Nele, Luciana destacou que normalmente o dentista é um empreendedor que precisa conhecer a origem de onde vêm os produtos que adquire, se são confiáveis e aprovados pelos órgãos reguladores ou fiscalizadores de competência. Pacheco trouxe o histórico da Odontoprev desde a Fundação, em 1987, até os dias atuais, 15 anos após a associação com o Bradesco, em que a empresa deu um salto de 1,5 milhão para 8,6 milhões de vidas cuidadas.

Para falar sobre Fraudes e desperdícios nos Planos de Saúde, Nuno Vieira, Sócio de Financial Services da EY Consultoria trouxe dados da EY sobre o setor, que dão conta que 35% dos responsáveis pelas Fraudes são funcionários de Operadoras ou pequenas e médias empresas; 40% são Beneficiários e 25%, prestadores de serviços. Segundo o consultor, o momento da Fraude, em sua maioria (78%) acontece na indenização do Seguro; seguido pela hora da contratação (12%) e na regulação (10%). Já Cássio Ide Alves, Superintendente da ABRAMGE, destacou o Mutualismo. “Quem frauda, não frauda a Operadora, mas a coletividade. Ela representa uma ameaça ao Mutualismo, que é um pilar da Saúde Suplementar, e causar impactos Regulatórios e na sustentabilidade do setor”.

O dia marcou também um importante momento de homenagem: os profissionais da Odontologia que são Heads das Operadoras Associadas SINOG foram nomeados Embaixadores do Julho Neon, o maior movimento de conscientização sobre a Saúde Bucal no Brasil. A iniciativa, criada e liderada pela SINOG tem o objetivo de democratizar o acesso à Saúde Bucal em todo o País. “Nosso objetivo é conectar sociedade, operadores, dentistas, entidades e governo e os mais diversos setores, em toda sua completude. Ao longo dos últimos três anos, o Julho Neon aumentou seu alcance de forma expressiva, passando de 12 milhões para 110 milhões de brasileiros impactados. É uma honra homenagear os profissionais que atendem as Redes Credenciadas e lideram a promoção da saúde bucal e a viabilização do acesso de odontologia para todos os brasileiros”, comentou o presidente da SINOG.

No Painel Regulação com foco em Planos Odontológicos, que reuniu os representantes da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) o tema central foi a importância de pensar em Políticas Públicas direcionadas para o setor da Odontologia Suplementar, que tem características, perfil e um histórico diferente da Saúde Suplementar. Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG, foi o Moderador do Painel que contou com a presença de Lenise Secchin, Secretária Executiva da Presidência; Angélica Carvalho, Diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial (DIDES/ANS); Dra. Eliane Medeiros, Diretora de Fiscalização (DIFIS/ANS); Dr. Alexandre Fioranelli, e Dr. Jorge Aquino Lopes, Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) da ANS. Para Dr. Jorge Aquino, uma alternativa para fomentar incentivos ao setor é a revisão da Lei nº 9.656, dos Planos de Saúde.

“A Norma dificulta a implementação de um Sandbox Regulatório mais audacioso que estimule inovações. Várias inciativas se iniciam e naufragam pela complexidade, porque os vetores políticos se anulam”, explicou. Já Angélica Carvalho destacou a importância da atuação da SINOG. “É um trabalho essencial de diálogo de forma clara e aberta entre o Poder Público e o Agente Regulado. Essa interlocução direta é que nos permite fazer um bom trabalho de Políticas Públicas e nos aproxima mais da sociedade”, comentou. Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG, endossou a fala de Angélica: “nossa atuação se pauta pela clareza de propósito, baseada em dados e com disposição para o diálogo. A gente tem que avançar na Odontologia que cresce vigorosamente e queremos que as regras sejam mais aderentes”, ressaltou.

Experiência do cliente foi o tema do Painel final do primeiro dia, que teve como Palestrantes Camilla Kümmel, Coach profissional e consultora na Área de Experiência e Atendimento ao Cliente e Juliana Bagagli, Diretora de Atendimento Exclusivo da SulAmérica Seguros; Moderação de Solange Moretto, Head de Odonto e Parcerias Estratégicas da SulAmérica Seguros e Diretora da SINOG. “O Paciente da Saúde Suplementar é mais exigente porque está em um momento de estresse, então o processo de engajamento e construção de uma cultura centrada no cliente precisa compreender essas necessidades, criar produtos e ser responsivo e proativo, para gerar encantamento”, afirmou Juliana. Camila Kümmel lembrou, também, que a criação de uma estratégia de experiência do cliente exige, acima de tudo, um trabalho de aculturamento das organizações e que precisa contar com a presença constante das lideranças. “É preciso conquistar espaços para que as pessoas compreendam a cultura CX, os comportamentos e mindset desejados, e isso se reflita no atendimento ao cliente”, finalizou a coach.

Tendência, inovação e Tecnologia na Odontologia Suplementar foi o tema da primeira palestra do segundo dia, em que Ítalo Martins de Oliveira, CEO da Fiibo, destacou a necessidade de o Mercado de Odontologia se inspirar e aprender com outros setores que estão mais avançados em aplicação de inovação. O também palestrante, Dr. Fábio Nogi, Head de Inovação e Superintendente da Unimed Odonto, lembra que são transformações que vêm acontecendo com o tempo, uma vez que envolvem mudanças culturais nas empresas. O Painel contou com a Moderação de Vicente Lapenta, Diretor-executivo da Porto Seguro e Diretor da SINOG.

Já o Painel seguinte trouxe o tema Tecnologia com foco em Inteligência Artificial na Odontologia, que teve a presença de Caio Mathias, Cofundador da DIO Inteligência Odontológica e Érika Fuga, Head de Saúde da Neurotech, e Moderação de Brunna Salgado, CEO da OdontoGroup (Planos Odontológicos) Evo (Planos Médicos), além de Diretora da SINOG.

Outro tema relevante foi Desafios da implementação de Modelos de Remuneração por Performance para Rede Credenciada Odontológica: Clemente Nobrega, Sócio da Innovatrix, Escritor e Palestrante; Cirurgiã-Dentista, Dra. Daniela Rossler, Coordenadora de Credenciamento da Porto Seguro Saúde; Dra. Ana Paula Cavalcante, Gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial (GEEIQ/DIDES) da ANS; com Moderação de Dra. Fernanda Ceneviva, Superintendente da SINOG. Todos os Palestrantes trouxeram os desafios do setor para a mudança do Modelo de Remuneração por Performance, principalmente por conta da atual dificuldade de mensurar e de atribuir os desfechos em Saúde Bucal à assistência prestada pela Operadora. Além disso, há um consenso da alta rotatividade de Beneficiários, da necessidade de tratamento prévio-acumulado e, ainda, das limitações nos registros das informações em Saúde.

Para finalizar o Evento, Karina Oliani, Sócia-fundadora e Vice-Presidente do Instituto Dharma e Médica especialista em resgate, apresentou uma palestra motivacional e envolvente. Com o tema Qual é o seu Everest?, Karina conversou sobre sua experiência de Médica e esportista, e todos os desafios que enfrentou para chegar ao cume do monte Everest, o mais alto do mundo – a primeira mulher brasileira a conseguir o feito. “Não é só sobre escalar montanhas ou praticar esportes de aventura. Viver já é um desafio incrível, com tudo o que cada um enfrenta. Então, que você possa correr atrás dos seus sonhos, sempre levando em conta dois lemas: não passar por cima de ninguém nem dos seus próprios valores”, fechou Dra. Karina.

Sobre a SINOG

A SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, maior entidade setorial de Saúde Suplementar do País, em número de Beneficiários (71%), está presente atualmente em 13 estados. Entre seus principais objetivos, está o aprimoramento do relacionamento entre as empresas de Assistência Odontológica, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e os Conselhos de Classe – CFO (Conselho Federal de Odontologia).

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 32 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país e ainda, responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Atuamos também como Sindicato Patronal, representando as Operadoras de Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas Negociações Coletivas, realizando Assembleias Gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas pelos diversos Sindicatos Profissionais.