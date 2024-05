Rodobens cresce 40% em vendas nos últimos três anos por meio de seus parceiros e agentes comissionados

Força comercial impulsiona faturamento da empresa, sendo responsável por mais de R$ 2 bilhões gerados de 2021 a 2023 – Os resultados recordes e o crescimento de dois dígitos da Rodobens apresentado nos últimos anos têm um importante aliado em seus canais comerciais de parceiros e agentes comissionados, que dá escala nacional ao portfólio da empresa que se alavanca pelo seu ecossistema.

Nos últimos três anos, a companhia expandiu sua rede, chegando a 4.500 parceiros em todo o País, que juntos geraram R$ 5 bilhões do faturamento de 2023, um avanço de 10,6% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Essa expansão significa um crescimento de mais de 40% nas vendas de 2021 a 2023, uma alta de mais de R$ 2 bilhões no período.

“Temos parceiros que trabalham e crescem conosco há mais de 20 anos, reforçando a potência desse modelo”, diz Marcos Rogério Del Guingaro, superintendente comercial de parcerias do Consórcio Rodobens.

Segundo ele, a empresa acredita em parcerias sólidas e duradouras, construídas com base na confiança e no respeito mútuo. “Somos uma empresa que ganhou destaque no mercado financeiro pelo comprometimento em ser a parceira do próximo passo. Esse propósito se traduz em proximidade com os times, criando um ambiente de confiança e troca constante de informações que possibilita a criação de produtos exclusivos, personalizados de acordo com as necessidades e feedbacks que temos”, explica o superintendente.

A empresa disponibiliza uma rede de suporte completa para seus parceiros, escolhidos com base na sinergia com a Rodobens. “Somos muito criteriosos com a seleção e é preciso estar dentro dos padrões estabelecidos que consideramos fundamentais, como um atendimento humanizado, por exemplo, para que nossos clientes tenham sempre o melhor”, afirma Guingaro.

“Os nossos parceiros são profissionais essenciais em nossa estratégia, potencializando oportunidades de negócios. A exemplo do que acontece até mesmo em nossa divisão da Seguros, onde contribuem e dão escala à nossa oferta”, complementa Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

Após a aprovação do cadastro, a empresa oferece uma gama abrangente de treinamentos e cursos disponíveis na plataforma da Universidade Rodobens. Além disso, a marca mantém o acompanhamento por meio de um especialista, pelo tempo que for necessário, para que o parceiro receba um suporte completo a fim de obter sucesso ao longo dos anos. “Tudo é projetado para assegurar que o parceiro tenha as ferramentas e o conhecimento necessários para prosperar”, diz Fabio Bissoli, superintendente do Consórcio Rodobens.

Bissoli conta que a empresa também disponibiliza uma estrutura tecnológica para facilitar o trabalho dos parceiros, o Escritório Digital (ED), que centraliza dados e documentos em um sistema único. O ED funciona como uma ferramenta completa de gestão do negócio, com área de recebimento de comissões, carteira de clientes, geração de oportunidade de negócios, materiais de suporte para as vendas, além de treinamento e dashboards para acompanhamento de produção e retenção.

O superintendente explica que a mensuração do sucesso das parcerias vai além dos indicadores financeiros, incluindo também suporte na profissionalização de suas estruturas, contribuindo com consultorias comportamentais e de condutas éticas. “Valorizamos a confiança e proximidade entre parceiros e clientes, destacando a importância do índice de recomendação do comprador como critério significativo”, relata.

Como incentivo, a Rodobens conta com um programa de comprometimento contínuo, chamado Programa Qualy, que oferece diversos benefícios, como o Qualy Fun, que permite aos parceiros viveram experiências diversas, de acordo com preferência de cada um, como viagens, cursos de especialização para o desenvolvimento profissional e até realização de festas.

De acordo com Bissoli, em 2023, foram promovidas mais de 700 experiências em que os parceiros trocaram os saldos por vouchers em restaurantes, realização de festas, participação em eventos, entre outros.

Em março, a empresa promoveu mais um encontro do Programa Qualy, que reuniu mais de 250 parceiros em um evento em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e foi uma oportunidade para apresentar resultados, promover trocas e direcionamento para 2024.

“Com um olhar atento para o futuro, a Rodobens se prepara para os próximos desafios e oportunidades do mercado financeiro. Estamos confiantes de que, em conjunto com nossos parceiros, continuaremos a prosperar e construir um futuro ainda mais promissor para todos”, diz Bissoli.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.