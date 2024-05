Sem um “SUS”, seguro viagem pode salvar bolso de brasileiros nos EUA

País tem expectativa de receber 90 milhões de visitantes por ano até 2027 – Os EUA esperam receber 90 milhões de visitantes por ano até 2027, segundo dados divulgados durante o IPW 2024, maior evento de turismo do país, realizado em Los Angeles, Califórnia. A projeção anima o setor, mas a Coris, referência em assistência e seguro viagem, alerta para a importância de se proteger com um seguro viagem adequado, especialmente considerando os altos custos com saúde e medicina no país.

“Os EUA são um dos países com o custo de saúde mais alto do mundo, o que torna o seguro viagem ainda mais importante para quem pretende viajar para lá”, afirma Luiz Gustavo da Costa, CEO da Coris. “Mesmo para os nativos, os valores podem ser exorbitantes, e para os brasileiros, com o Real desvalorizado, a situação se torna ainda mais crítica”.

O seguro viagem garante suporte em diversas situações, desde consultas médicas e internações hospitalares até o extravio de bagagem e o cancelamento de voos, famosos plus reasons. “É importante ter em mente que imprevistos podem acontecer a qualquer momento. Nós já atendemos sinistros de USD 500 mil nos EUA, quantia que pode comprometer o orçamento de qualquer viagem e até mesmo colocar em risco o bem-estar do viajante”, relata o CEO.

Além disso, Luiz Gustavo adverte os viajantes sobre a importância de ler atentamente as cláusulas das empresas com as quais fecham seu seguro viagem. “Muitas vezes, as pessoas optam por planos mais baratos pagos com o cartão de crédito, sem se aprofundar nas condições e isso pode ser uma pegadinha”, comenta Luiz Gustavo.

“É crucial verificar se o cartão de compra da passagem aérea é o mesmo utilizado para adquirir o seguro, pois essa exigência pode ser comum. Além disso, fique atento ao valor do sinistro, pois podem ser insuficientes, como é o caso de sinistros fechados para os EUA de apenas USD 10 mil de cobertura, o que pode não ser o suficiente para cobrir nem mesmo uma diária de internação”, finaliza.

Sobre a Coris

A Coris, empresa com mais de 35 anos de experiência em assistência e seguro viagem, destaca-se como uma das líderes no setor. Com atendimento próprio, exclusivo e de alta qualidade, a empresa garante assistência 24 horas por dia em português aos seus clientes em âmbito global.

Com uma ampla gama de serviços, a empresa oferece opções de seguro para todos os tipos de viagens nacionais e internacionais incluindo viagens de lazer e negócios, cruzeiros, intercâmbios, além de coberturas específicas para pets, gestantes e esportistas amadores e profissionais. A Coris possui o maior número de modalidades esportivas cobertas, consolidando sua posição como a principal no setor. O constante investimento em tecnologia e qualidade é evidenciado pela presença de uma equipe do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein e Sirio Libanes, reforçando o seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Todos os serviços e pacotes da empresa incluem a cobertura médica para doenças preexistentes, atendendo às diversas necessidades dos clientes e possibilitando que todos os viajantes possam sonhar e usufruir do sonho de viajar. Além disso, a empresa estabelece parcerias estratégicas com renomados atletas e influenciadores, como os campeões mundiais de surf Lucas Chumbo e Bruna Takahashi, reforçando o compromisso da Coris em oferecer soluções completas e confiáveis exatamente quando o viajante mais precisa.

Mais informações: https://coris.com.br