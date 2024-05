Curso de Licitações para Seguro Garantia com destaque para a Nova Lei começa dia 21 de Maio!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News está sempre atendo às demandas de treinamento de profissionais que atuam no setor e não está sendo diferente em relação à Nova Lei de Licitações. Fato comprovado pela divulgação do 1o Edital de Licitação com cláusula prevista na nova legislação. Trata-se da licitação para asfaltamento de 50 km da MT-430, projeto, que liga as regiões rurais de Confresa e Vila Rica, em Mato Grosso, com um investimento de R$ 110 milhões. Conforme Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros e presidente da FenSeg: “formatou-se uma apólice que, ao mesmo tempo, é passível de ser operada pelo mercado e atende os anseios do Estado, garantindo a continuidade de obras fundamentais para a sociedade”.

O novo curso lançado pelo CCPSegNews será apresentado por Robson Reginato Teixeira, presidente da Bellco Corretora de Seguros, profissional com mais de 50 anos de atuação no mercado e vasta experiência em Seguros de Garantias Contratuais e Processos de Licitação… Confira o programa do curso e reserve a sua vaga:

As reservas podem ser feitas através do WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Ou no Link:

https://agenciasegnews.com.br/2-curso-de-licitacoes-para-seguro-garantia-performance/