Alper Seguros anuncia crescimento expressivo no primeiro trimestre de 2024

Empresa cresce quase 30% amparada na boa performance das empresas compradas recentemente e incorporadas ao grupo – A Alper Seguros, empresa líder em gestão de seguros, divulga com entusiasmo os resultados robustos alcançados no primeiro trimestre de 2024, reforçando sua posição de destaque no setor. Com um crescimento de 29,3% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 28,3% no lucro bruto, a Alper Seguros demonstra sua solidez e capacidade de expansão.

Para Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, os números refletem a excelência do time de especialistas da empresa: “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados excepcionais do primeiro trimestre de 2024, que refletem o empenho e a excelência de nossa equipe. O crescimento da receita e do lucro líquido atestam a eficácia de nossas estratégias e a confiança de nossos clientes em nossos serviços”.

Com um EBITDA 6,8% superior ao mesmo período do ano anterior e um retorno sobre o patrimônio ativo de 19%, a Alper Seguros reafirma seu compromisso com a inovação e a qualidade, buscando sempre superar as expectativas de seus clientes e parceiros. A empresa tem mostrado uma posição financeira sólida e um desempenho consistente, consolidando sua trajetória de crescimento e sucesso.

O relatório com os resultados divulgados pela Alper aponta um prejuízo líquido ajustado de R$ 15,7 milhões. No entanto, a Alper Seguros esclarece que esse resultado negativo se deve a uma reavaliação das compras de empresas realizadas no período. Essa despesa contábil pode, na verdade, indicar que as empresas adquiridas estão gerando mais lucro do que o inicialmente esperado, refletindo uma perspectiva positiva para o futuro e o retorno dos investimentos realizados.

Para mais detalhes, consulte o release completo de resultados do primeiro trimestre de 2024 disponível no site da Alper Seguros: Link.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 19 escritórios pelo país, ao todo são 16 empresas adquiridas sob a atual gestão.