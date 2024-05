CCPSegNews realizará Fórum Seg News sobre Riscos Cibernéticos na 5a Feira (16)

O evento será realizado no formato on line (10h00 ás 12h00) e contará com a participação e apresentações do especialista Cláudio Macedo Pinto, Co-founder da BLUECYBER SEGUROS e da advogada Dra Liliana Orth Diehl, Advogada do Escritório Checozzi & Advogados Associados.

Confira o programa e reserve a sua inscrição:

FORUM TÉCNICO ON LINE SEG NEWS – RISCOS CIBERNÉTICOS (DESTAQUE EM LUCROS CESSANTES)

Riscos, Coberturas, Sinistros & Lucros Cessantes

Data: 16 de Maio de 2024 – Das 10h00 ás 12h00

Plataforma GoogleMeet

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/4-forum-tecnico-on-line-riscos-ciberneticos/

Público Alvo:

Profissionais de Seguradoras, Corretoras de Seguros; Gerentes de Riscos de Empresas (Segurados),

Advogados, Consultorias e demais interessados no tema

PROGRAMA:

Coordenação: Ivanildo J.M. Sousa – Diretor da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

I Painel (10h20 ás 11h10): Os Riscos Cibernéticos X Demanda e Evolução da Carteira de Seguros no Brasil…

Palestrante: Cláudio Macedo Pinto, Co-founder da BLUECYBER SEGUROS

II Painel (11h10 ás 12h00): O Seguro de Lucros Cessantes e sua importância no Contexto dos Sinistros de Riscos Cibernéticos

Palestrante: Liliana Orth Diehl, Advogada do Escritório Checozzi & Advogados Associados

Informações para inscrição:

Preço: R$ 70,00

*A partir de 02 Inscrições………….R$ 50,00 (Cada)