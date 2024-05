Bradesco Seguros promove campanha de incentivo da cultura do seguro

A Bradesco Seguros realiza até o fim deste mês a sexta edição da ‘Quinzena do Seguro’. A campanha celebra o Dia do Seguro – comemorado em 14 de maio – com a fomentação da cultura do seguro no Brasil e a comercialização de produtos em condições especiais. Serão ofertas em diversos segmentos como Saúde e Dental, Automóvel, Previdência Privada, Capitalização, além do Agro. As promoções podem ser conferidas na página criada exclusivamente para a campanha. No ano passado, o setor de seguros correspondeu a aproximadamente 6,2% do PIB brasileiro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.