Copart realiza força-tarefa para resgate de veículos e apoio à população no Rio Grande do Sul

Plano de atendimento da companhia inclui 20 pontos de assistência no estado, time operacional extra e infraestrutura logística dedicada aos comitentes que precisam processar carros na região – A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, tem um plano de ação dedicado para dar suporte aos veículos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os esforços visam auxiliar as seguradoras a otimizarem o resgate e o processamento de automóveis, além de disponibilizar um pronto atendimento à população gaúcha em meio à crise causada pela catástrofe.

O projeto, concebido em regime de contingência pela empresa, abrange 20 pontos de assistência distribuídos por 15 municípios do estado incluindo Canoas e a capital Porto Alegre. Para erguer essas estruturas de suporte no Rio Grande do Sul, a empresa mobilizou uma equipe de campo especializada para, inicialmente, fazer o reconhecimento na região. Em seguida, a Copart está deslocando mais pessoas para servirem à comunidade, além de operacionalizar a frota logística composta por caminhonetes 4×4, guinchos, carregadeiras, trailers e caminhões cegonha.

A proposta da empresa é que os veículos recolhidos pelos guinchos da Assistência 24 Horas sejam encaminhados para os locais onde os peritos das seguradoras poderão realizar a avaliação dos danos de maneira otimizada. Após a conclusão desse processo, os automóveis são então encaminhados para os pátios da Copart.

Como complemento a toda essa operação, a empresa também implementou uma infraestrutura completa, fornecendo energia elétrica, conectividade de internet via antenas Starlink e salas de escritório dedicadas aos seguradores e reguladores. Toda a estratégia de apoio aos parceiros está alinhada com os procedimentos de Trabalho de Atendimento a Catástrofes (CAT, na sigla em inglês), promovidos globalmente pela Copart em resposta a eventos desse tipo.

“Diante do cenário desafiador, a Copart está comprometida em oferecer suporte aos moradores e empresas afetadas, fazendo uso de sua expertise e infraestrutura robusta”, declara Adiel Avelar, Presidente da Copart do Brasil. “Nossa intenção é agilizar o processo, lidar com o considerável volume de veículos danificados e acelerar a resolução dos casos para os nossos clientes”, acrescenta o executivo.

Doações para Rio Grande do Sul

A Copart está promovendo uma campanha de arrecadação de doações em benefício dos moradores dos municípios afetados. Parceiros e clientes da empresa podem contribuir enviando itens para os pátios da Copart em São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Até o momento, a iniciativa já resultou na arrecadação de aproximadamente 1200 litros de água e mais de 100 quilos de roupas. Uma nova fase de coleta de doações será realizada com os arrematantes ao longo da próxima semana, com destino ao Rio Grande do Sul.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos e mantém 24 pátios em todas as regiões do território nacional.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor cycle time (tempo de todo o processo desde a remoção do veículo, chegada no pátio da Copart e venda) e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, que são seguradoras, financeiras, bancos, empresas e locadoras, como para o consumidor final.

Recentemente, a empresa lançou uma plataforma inédita no mercado, o Venda Meu Carro, que possibilita ao proprietário comercializar qualquer tipo de veículo, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado em até uma semana, de forma ágil, totalmente online e sem grandes burocracias.