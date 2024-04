Akad investe em melhorias no Seguro Garantia

Seguradora otimiza canais digitais e aposta em conteúdos educativos visando tornar produto mais acessível a PMES

Inaugurado nas plataformas digitais no ano passado, o canal de garantias segue ganhando novas funcionalidades. Atualmente, os corretores já podem ter uma visão mais ampla da carteira, gerenciando todas as informações dos tomadores. Em poucos cliques, é possível visualizar informações como limite aprovado, taxas, prazos e eventuais restrições além da contratação de diversas modalidades diretamente pelo canal Akad Digital.



Além de ampliar os investimentos na digitalização da jornada dos corretores, a Akad segue dando passos importantes rumo à evolução da oferta de seu seguro garantia e reagindo a feedbacks de corretores revisou sua precificação na plataforma, o que implicou em importantes reduções de taxas para esse perfil de apólices. De acordo com os responsáveis pela área na companhia, a intenção é manter a atenção redobrada às reinvindicações do mercado rumo ao grande objetivo de tornar o seguro garantia da Akad mais competitivo e presente no dia a dia dos corretores como uma solução rápida, competitiva e eficiente.



“O canal de garantias está de cara nova e continuará evoluindo ao longo do ano”, projeta André Gonçalves, especialista em produtos digitais da Akad.



Segundo Gonçalves, as mudanças são resultado de um amplo investimento em profissionais de tecnologia, que já representam 40% de toda força de trabalho da companhia. “Temos uma equipe de desenvolvedores e programadores exclusivamente dedicados em fazer do seguro garantia um produto cada vez mais atraente”, explica o especialista.



Além de interessante do ponto de vista digital, a Akad não mede esforços para tornar as apólices aderentes às necessidades de seus clientes e acessíveis ao público PME. A seguradora vem de uma guinada em sua estratégia em 2023, quando passou a dar mais ênfase a garantias de menor valor visando um maior volume de emissões. O objetivo é apoiar também as operações de pequenas e médias empresas. Outro diferencial da seguradora foi automatizar a aprovação de limite de crédito para PMEs com faturamento até R$ 300 milhões, o que agilizou e facilitou as negociações.



A seguradora, que já havia adicionado ao seu portfólio digital as garantias para Licitantes e Executantes (Performance) do setor público, adiantou que em breve passará a oferecer as opções também para empresas do setor privado. “São iniciativas que abrem possibilidades para novas parcerias”, afirma Mariana Vale, gerente de Seguro Garantia da Akad. De acordo com a executiva, uma opção de cobertura trabalhista na ponta para os executantes por performance também está no radar para os próximos meses.



A Akad confirmou ainda o seguro garantia como tema da próxima Imersão 360°, que acontecerá em maio. A seguradora convocará alguns de seus maiores especialistas para um bate papo online com conteúdo exclusivo, dando aos corretores a oportunidade de conhecer as principais tendências do mercado. Os detalhes para inscrição serão divulgados em breve.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação.



Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br