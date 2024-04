SincorCAST recebe Paulo Kakinoff, da Porto Seguro

A 19ª edição do SincorCAST será transmitida nesta quinta-feira (02/05), às 10h, com a participação do presidente da Porto Seguro, Paulo Kakinoff. O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, acompanhado do VP da Região 1, Márcio Silva, conversam com o profissional sobre as oportunidades comerciais da companhia e o cenário do seguro no Brasil. A transmissão acontece pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube.

“Neste episódio falaremos sobre as novas estratégias comerciais da Porto, o funcionamento das verticais, canais de atendimentos, os serviços de assistência 24h, planos para novas regiões do país, os serviços financeiros pelo Porto Seguro Bank, além de oportunidades para os corretores. Esta conversa com o Paulo esclarecerá muitas dúvidas”, garante Boris Ber.

Premiações

Os corretores de seguros que gerarem o Número da Sorte pela Carteira Digital de Associado, disponível no APP Sincor Digital, vão concorrer a uma inscrição para o Conec 2025. Os associados que enfrentarem dificuldades de acesso no login podem solicitar auxílio das Regionais da entidade ou enviar e-mail para login@sincorsp.org.br. O programa ainda traz uma segunda premiação: todos os associados ao Sincor-SP, que estão em dia com a Contribuição Associativa, ainda vão concorrer a uma matrícula para o curso “Comercializando Produtos Financeiros”, oferecido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS). (Fonte: Sincor-SP)