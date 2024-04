Circuito Cultural Bradesco Seguros apresenta ‘A Noviça Rebelde’, com Larissa Manuela

Turnê do musical com atriz começara em abril e irá até julho e passará pelas capitais paulista e carioca – A partir de 19 de abril, o Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam uma versão inédita do musical ‘A Noviça Rebelde’, no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo e, e em julho, a peça será apresentada em São Paulo, Teatro VIBRA SP.

O espetáculo terá a atriz Larissa Manoela no papel de Liesl e Malu Rodrigues e Pierre Baitelli vivendo o casal Maria e Capitão Von Trapp.

O musical ‘A Noviça Rebelde’ estreou na Broadway em 1959 com uma trajetória de sucesso que inclui oito prêmios Tony para a montagem original, um longa-metragem (1965) vencedor de cinco troféus no Oscar, incluindo o de Melhor Filme, e versões feitas em outros países ao longo das últimas décadas.

Serviço:

‘A NOVIÇA REBELDE’ (‘The Sound of Music’)

Música de Richard Rodgers e letra de Oscar Hammerstein II

Libreto de Howard Lindsay e Russel Crouse

Um espetáculo de Charles Möeller & Claudio Botelho

Versão Brasileira: Claudio Botelho

Direção: Charles Möeller

Realização: Aventura e Möeller&Botelho

Rio de Janeiro

De 19 de abril a 23 de junho

Teatro Riachuelo (R. do Passeio, 38/40 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20021-290)

Sábados às 15h e às 19h, domingos às 15h e feriados

Sexta às 20h e domingo às 19h

Quinta às 19h

Ingressos na Sympla:

Datas de apresentação | Larissa Manoela: RIO DE JANEIRO

Maio: 02, 04 (19h), 10, 12 (19h), 16, 18 (19h), 23, 26 (19h) e 31;

Junho: 01 (19h), 06, 08 (15h), 16 (19h), 20, 23 (15h).

São Paulo

De 13 a 28 de julho

Dia 13, às 15h

Dia 14, 20h

Dias 18, 19, 25 e 28, às 20h