Fórum de Regulação de Sinistros Seg News: Consultor do ISB apresentará o tema: Normas Técnicas e Ações para a Prevenção e Combate a Incêndios

Marcelo Lima, Consultor do ISB (Instituto Sprinkler Brasil) está confirmado no I Painel. Ainda temos vagas disponíveis.

I FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGUROS PATRIMONIAIS

DESTAQUES: SINISTROS DE INCÊNDIO, DETECÇÃO DE FRAUDES E DANOS ELÉTRICOS

Data: 09 de Maio de 2024 – Das 10h00 ás 12h30

Plataforma Googlemeet

O Centro de Capacitação Profissional Seg News está organizando um evento para reunir profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, peritos, reguladores de sinistros, advogado e demais interessados no tema para debater sobre aspectos técnicos e cláusulas dos contratos de seguros que tratam sobre as coberturas de Incêndio, com destaque para os Danos Elétricos. O objetivo do I Fórum Nacional de Regulação de Sinistros é estabelecer um intercâmbio para a troca de experiências entre todos os profissionais que atuam nesse segmento.

PROGRAMA

I PAINEL (10h10 ás 11h00) – A Atuação do ISB (Instituto Sprinkler Brasil): Normas Técnicas e Ações para a Prevenção e Combate a Incêndios

Palestrante: Marcelo Lima, Consultor do ISB (Instituto Sprinkler Brasil)

II PAINEL (11h00 ás 11h50) – Seguros Patrimoniais X Cláusula de Danos Elétricos

Palestrante: Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros.

III PAINEL (11h50 ás 12h30) – Sinistros de Incêndio: Principais Causas, Detecção de Fraudes e Danos Elétricos

*Caio Moreira – Diretor da Scout Experts (Investigador de Incêndios e Explosões)

Inscrições:

Investimento: R$ 70,00

*A partir de 02 Inscrições: R$ 60,00 (Cada)

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

ou Boleto Bancário

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

WhatsApp (Para inclusão no Grupo do Evento):

E-mail: