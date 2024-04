Pitzi atinge marca de 2,5 milhões de celulares protegidos

Startup pioneira do setor no Brasil reúne 100 parceiros e cerca de 2,5 mil PDVs em 500 municípios; até o final de 2024, mira proteger mais de 500 mil aparelhos – A Pitzi, startup do segmento de proteção e seguro para celulares no Brasil, anuncia a marca de 2,5 milhões de contratos. Há 12 anos em operação, a empresa se consolida por oferecer a cobertura mais completa do mercado para smartphones – contra defeitos, tela, quebras, líquidos, roubo, furto e perda. Para 2024, a meta é ultrapassar a marca de 500 mil dispositivos protegidos.

Indo na contramão do mercado de celulares, que teve uma queda em 2023 de 10% no número de celulares vendidos, entre 2020 e 2023, a companhia acumula crescimento médio de 50%. Atualmente, a insurtech conta com mais de 100 parceiros e 2,5 mil pontos de distribuição em 500 cidades do país. A média anual de contratos comercializados chega a 500 mil. Já a Leapfone, por sua vez, startup que comercializa celulares por assinatura e faz parte do grupo, inclui mais de 2 mil clientes em sua base de assinantes.

Mais diferenciais de mercado

Utilizando tecnologia especializada e construída pela própria equipe, a startup prioriza o que é mais importante para os consumidores de hoje: velocidade. Assim, segue revolucionando o setor e trazendo novos produtos e iniciativas tanto para clientes quanto para varejistas em meio a parcerias.

“É fácil, rápido e intuitivo abrir uma solicitação usando o sistema digital desenvolvido pela Pitzi. Com recursos avançados de triagem, mais de 90% das solicitações são processadas no mesmo dia. E se um aparelho apresentar problemas, conseguimos enviar outro em até cinco dias úteis”, destaca João Miranda, CEO da Pitzi.

A empresa ainda trabalha com recompra garantida, ou seja, se o segurado não utilizar a proteção, a insurtech adquire o celular por até 50% do valor de mercado. O crédito pode ser usado para comprar outro, na mesma loja parceira. Esse movimento privilegia ainda a sustentabilidade, já que reaproveita peças que seriam descartadas e minimiza o impacto do lixo eletrônico no planeta.

Foco na satisfação: atendimento ao cliente e selo GPTW

De janeiro a dezembro do ano passado, o NPS (Net Promoter Score) da empresa, indicador utilizado para medir a satisfação e o atendimento ao cliente, manteve crescimento ascendente e chegou a 83%. Além disso, a Pitzi foi eleita pelo terceiro ano consecutivo umas das Melhores Empresas para se Trabalhar em Barueri e região, conquistando a 11ª posição no ranking da consultoria global Great Place To Work (GPTW), entre as companhias de médio porte.

Parcerias de peso

A startup também se destaca no mercado firmando parcerias com grandes marketplaces e marcas de renome, a fim de ampliar a oferta de proteção para celulares, como Amazon, Mercado Livre e Grupo Gazin, que se consolida ao longo de 58 anos de história, oferecendo soluções no varejo, atacado, indústria e serviços.

Sobre a Pitzi

A Pitzi oferece proteção e seguro para smartphones no Brasil em parceria com varejistas e fabricantes. Desde 2012, a empresa revoluciona o setor trazendo novos produtos e iniciativas. Para mais informações, acesse: www.pitzi.com.br ou @pitzibrasil.

João Miranda, CEO da Pitzi.