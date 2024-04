Guilherme Frezzarin assume como head de agronegócios da FF Seguros

O executivo é engenheiro agrônomo e atua na unidade de negócios agro da seguradora desde 2014 – A unidade de agronegócios da seguradora FF Seguros está sob nova liderança. O engenheiro agrônomo Guilherme Frezzarin, que ocupava o cargo de superintendente de agronegócios, assumiu a liderança executiva da área e se prepara para desenvolver novas estratégias com o objetivo de ampliar o atendimento aos clientes e a dispersão dos produtos em diferentes regiões brasileiras.

“Agradeço a confiança do CEO Bruno Camargo e dos diretores da FF Seguros no meu trabalho e por acreditarem no ramo de seguros para o agro. O agro é um setor dinâmico e desafiador, que requer profundo conhecimento da jornada de cada cliente. Vamos inovar cada vez mais, com transformação digital e novas estratégias para melhorar as áreas de subscrições, sinistros e comerciais da FF Seguros”, afirma Frezzarin.

Frezzarin atua na FF Seguros desde 2014. Ele foi analista de subscrição, gerente técnico e superintendente da unidade de agronegócios, participando ativamente da idealização dos produtos de seguros rurais. “Eu tenho a honra de fazer parte da história da seguradora há uma década. Vi a companhia crescer e se tornar uma das 10 maiores seguradoras para o agronegócio. Agradeço aos colaboradores pela dedicação ao setor e, juntos, vamos expandir ainda mais as nossas operações no campo”, diz Frezzarin.

A FF Seguros desenvolve produtos diversificados e competitivos para diversos negócios rurais. A seguradora se destaca na oferta de seguros para máquinas, benfeitorias e de apólices que mitigam riscos climáticos na produção agrícola, além de ser referência nacional no segmento de seguros para a proteção de criações de equinos. “A nossa missão é proteger o agro brasileiro e as atividades do produtor com responsabilidade socioambiental. Também colaboramos para fortalecer a cultura do seguro rural no Brasil. A FF Seguros tem solidez financeira, oferece produtos completos para vários segmentos do agro e conta com equipes especializadas que garantem um atendimento inovador”, diz o head.

Frezzarin assume o cargo antes ocupado pelo executivo Fabio Damasceno, que atuou e contribuiu significativamente por 12 anos para o crescimento da companhia. A FF Seguros presta agradecimentos ao Fabio Damasceno e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais.