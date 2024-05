IARIS lança Inteligência Artificial que realiza auditoria veicular apontando danos em segundos

EasyInspection Danos e Avarias analisa rapidamente qualquer modelo de veículo, trabalho que antes era feito em horas ou até dias – A IARIS, startup especializada em aplicações de inteligência artificial, acaba de anunciar mais uma novidade para o mercado segurador: o EasyInspection Danos e Avarias. O produto conta com uma plataforma que, com metadados de imagens, é capaz de emitir um laudo em até 5 segundos do automóvel que está sendo avaliado. Em comparação com vistorias realizadas por meio de componente humano, seria necessário minutos ou horas para conseguir chegar a um laudo definitivo.

Com o objetivo de acelerar o tempo de auditorias veiculares utilizando Inteligência Artificial, o produto também visa contribuir para um dos problemas críticos no setor: as fraudes em auditorias veiculares. Segundo a CNSeg, de todos os acionamentos de cobertura de seguro automotivo realizados no primeiro semestre de 2022, 13,6% tiveram suspeita de fraude, sendo 2,4% com fraude comprovada, o que representa um prejuízo de R$ 345 milhões.

“A inteligência artificial vem sendo uma importante aliada para garantir mais agilidade nos processos, permitindo analisar de forma automática uma série de itens e o estado de conservação de um veículo. Além disso, é possível ter mais segurança sobre o que está sendo avaliado”, destaca Fábio Falcão, CEO da IARIS.

O produto, que já possui um antecessor, o EasyInspection Vistorias, é destinado principalmente para departamentos de trânsito, montadoras, seguradoras e locadoras de veículos. A solução identifica qualquer modelo de carro presente no mercado brasileiro, bem como cor e placa, avaliando partes frontais, laterais e traseiras, além de retrovisores, luzes e faróis. Ao final da avaliação, um relatório é emitido sobre todos os detalhes e reparos necessários, permitindo até mesmo uma integração para incluir uma precificação aproximada.

“A nova solução da IARIS chega para ser uma importante aliada do mercado segurador. Isso porque conseguimos trazer mais segurança, auditabilidade, celeridade e economia para o processo de vistorias e auditorias veiculares, além de contribuir para o combate às fraudes que o setor vem enfrentando”, reforça Fábio Falcão, CEO da IARIS.

Sobre a IARIS:

Fundada em 2021, a IARIS é uma startup especializada em aplicações de inteligência artificial que nasceu com expertise acadêmica e de mercado no desenvolvimento de produtos de inteligência artificial. Com sede em João Pessoa, na Paraíba, a empresa desenvolve produtos que auxiliam organizações na certificação de processos, tornando-os mais seguros. Hoje, a IARIS atua com dois produtos principais: o EasyProctor, solução e monitoramento à distância de provas e exames com IA, e o EasyInspection, solução SaaS de auditoria veicular com o uso de Inteligência Artificial, é uma plataforma antifraude para inspeção veicular. A startup atua em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Maranhão e Pernambuco. No entanto, para além do cenário nacional, busca ser mais expressiva em toda a América Latina, atingindo países como México, Colômbia e Argentina, através de parcerias com o Google, Amazon e Telefônica.

Igor Lucena, Fábio Falcão; Erick Vagner, sócio da IARIS