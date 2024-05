MDS Brasil, parte do Grupo Ardonagh, anuncia aquisição da corretora de seguros D’Or Consultoria

A MDS Brasil, subsidiária do Grupo MDS (“MDS”), pertencente ao Grupo Ardonagh e uma das maiores corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de risco, anuncia hoje sua intenção de adquirir a D’Or Consultoria (“D’ Or”), corretora de Saúde, Dental, Seguros de Vida e Previdência da Rede D’Or São Luiz. S.A. (“Rede D’Or”).

A operação, acordada em R$800 milhões segundo Fato Relevante publicado pela vendedora, está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias. Ardonagh pretende financiar a aquisição através da liquidez disponível do Grupo.

Uma vez concretizada da transação, Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comandará a operação combinada. O time de Executivos da D’Or Consultoria, liderado pelo CEO Bruno Iannuzzi, seguirá na empresa, garantindo a continuidade do atendimento aos clientes atuais e do processo de crescimento do negócio.

A MDS Brasil atualmente administra cerca de R$ 4 bilhões em prêmios e, com a futura incorporação da D’Or Consultoria, será uma das maiores corretoras no segmento de benefícios corporativos.

A D’Or Consultoria agrega uma carteira de aproximadamente 2.5 milhões de usuários, principalmente de planos de saúde. A operação combinada será responsável pela gestão de mais de R$ 8 bilhões em prêmios, criando uma das maiores corretoras do Brasil, líder de gestão de risco e consultoria para o mercado local. Até a obtenção da aprovação regulatória, as companhias seguem operando de forma independente.

A aquisição faz parte do plano de expansão da MDS no Brasil e América Latina, somando-se a outras doze operações realizadas no país e uma no Chile nos últimos cinco anos.

Ao comentar o anúncio, Jose Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, disse: “Estou entusiasmado em receber esta equipe excepcional de especialistas em benefícios na MDS. Seu profundo conhecimento do setor e compromisso com a excelência de serviços, combinados com a escala da MDS globalmente, abrirão muitas oportunidades para agregar valor aos nossos clientes no Brasil.”

Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comentou: “Esta transação marca uma importante evolução na nossa estratégia de crescimento regional, fortalecendo nossa presença no mercado da América Latina, com soluções de ponta adaptadas às necessidades dos nossos clientes. Com a chegada da experiente equipe da D’Or Consultoria, unida à sua tecnologia proprietária, elevaremos significativamente nossa proposta de valor para Saúde e Benefícios. Combinando as duas operações a MDS estará preparada para solidificar nossa posição como uma das corretoras líderes no Brasil e na América Latina.”

Bruno Iannuzzi, CEO da D’Or Consultoria, adicionou: “Estamos entusiasmados em anunciar hoje o próximo capítulo da D’Or Consultoria, que acreditamos agregar valor a longo prazo para nossos funcionários, clientes e parceiros. A transação permitirá uma oferta diferenciada e mais completa aos nossos clientes e ao mercado em geral, ao mesmo tempo que contribuirá para o desenvolvimento econômico e da sociedade de uma das maiores economias e mercados seguradores do mundo”.



SOBRE A MDS

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique, Espanha, Chile e Chipre. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 130 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile através da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.



SOBRE A D’OR CONSULTORIA

Corretora da Rede D’Or São Luiz. S.A. especializada em benefícios. Fundada em 2015 com compromisso com a inovação, a D’Or Consultoria atende mais de 3.400 clientes, gerenciando aproximadamente 2,5 milhões de usuários, dentro de suas seis filiais: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. E em breve estará em outros estados, movimentando mais de R$ 4 bilhões em prêmios anualmente com as maiores seguradoras de saúde do mercado brasileiro.



Ariel Couto, CEO da MDS Brasil