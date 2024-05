Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 11,8% no primeiro trimestre de 2024, totalizando R$ 28 bilhões

Lucro líquido atingiu R$ 2,0 bilhões, o que representa evolução de 10,2% frente ao mesmo período de 2023 – O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 11,8% no faturamento de janeiro a março de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 28 bilhões. O lucro líquido alcançou R$ 2,0 bilhões, o que representa aumento de 10,2% frente ao primeiro trimestre de 2023, com evolução do ROAE de 18,2% para 19,8%.

A evolução do faturamento e a melhora dos Índices de Sinistralidade e de Comercialização contribuíram para o avanço do Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização, que alcançou R$ 4,0 bilhões no trimestre, crescimento de 9,0% em relação a igual período de 2023. Vale destacar, ainda, a evolução de 12,6% do Resultado Operacional, na mesma base de comparação.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 11,9%, alcançando R$ 372,7 bilhões, com destaque para os ramos de Previdência, Vida e Saúde, e os Ativos Financeiros evoluíram 11,3%, para R$ 392,6 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 13,1 bilhões de janeiro a março de 2024, alta de 6,2% em relação ao mesmo período de 2023.

No trimestre, a companhia intensificou o foco na eficiência, melhoria de processos e gestão de despesas em todas as linhas de negócios.

Entre as empresas que integram o Grupo, a Bradesco Saúde conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria Plano de Saúde da pesquisa “Os Mais Amados do Rio”, promovida pela Revista Veja Rio, em parceria com a empresa de tecnologia MindMiners. O ranking, que contempla mais de 40 categorias, reúne os produtos e serviços mais admirados pelos cariocas. Com um case referente ao emprego de inteligência artificial e biometria facial nas solicitações de reembolsos da Bradesco Saúde, o Grupo Bradesco Seguros foi eleito uma das cem empresas mais inovadoras no uso de Tecnologia de Informação, na avaliação anual realizada pelo IT Fórum, plataforma de conteúdo sobre TI, em parceria com a empresa de consultoria EY.

A Bradesco Vida e Previdência seguiu investindo no aumento da ativação de corretores de mercado que atuam com seguro de vida, seguro viagem e previdência privada, número que se aproximou de seis mil nos últimos 12 meses, com crescimento consistente, trimestre após trimestre.

No campo da longevidade, no qual é pioneira e referência, a Bradesco Vida e Previdência lançou o portal Familiaridades, que visa estimular a troca de experiências intergeracional nas famílias brasileiras, buscando contribuir com a formação e o futuro de crianças e adolescentes. O portal conquistou o tradicional Prêmio Marketing Best.

Em termos de produto, os três novos lançamentos de seguros de vida ocorridos em novembro de 2023 atingiram mais de R$ 500 milhões de prêmios emitidos no primeiro trimestre, representando aproximadamente 30% das novas vendas de seguros de vida do Grupo.

Na previdência privada, destaque para a continuidade do bom desempenho na captação liquida, que superou R$ 1 bilhão no primeiro trimestre.

Já no segmento de Seguro Auto, para otimizar a experiência do cliente, a Bradesco Seguros lançou o Sinistro Auto Conectado (SAC), novo modelo mais estratégico e proativo no qual 100% dos avisos de sinistros do seguro automóvel podem ser realizados de forma virtual. A tecnologia com humanização no atendimento em toda as etapas do processo permitirá uma melhor adaptação às necessidades do cliente.

Em Ramos Elementares, a empresa lançou o “Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agro”, produto exclusivo para clientes do Banco Bradesco voltado à proteção de equipamentos agrícolas. Com oito opções de coberturas em todo o território nacional, tem como principais vantagens a contratação simplificada, com disponibilização automática após a efetivação a proposta, dispensa de inspeção de risco e vigência anual ou plurianual de até três anos.

A Bradesco Capitalização inovou lançando o Max Prêmios Instantâneos. Uma jornada que possibilita ao cliente a ganhar prêmios de forma imediata, pois, ao adquirir o produto no APP Bradesco, recebe uma cartela digital para “raspar” e saber na hora se foi contemplado. O produto também proporciona ao cliente a possibilidade de concorrer a prêmios semanais e especiais, além de ter acesso a descontos e cashbacks exclusivos pelo portal Max Club.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.