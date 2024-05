Justos simplifica processo de sinistros e assistências para seguro auto

A Justos, empresa de seguro auto que usa inteligência artificial, tecnologia e design para oferecer um serviço prático que recompensa motoristas conscientes, tem inovado também no processo de sinistros e assistências, oferecendo uma abordagem simplificada e eficiente para situações adversas no trânsito.

Para acionar uma assistência, os clientes podem contar com múltiplos canais de comunicação, incluindo o aplicativo Justos, telefone ou WhatsApp. Com a facilidade de um toque, é possível solicitar assistência 24 horas para casos como pane elétrica, chaveiro, pane seca e pneu furado, diretamente pelo app. Para assistências residenciais, vidros, pequenos danos na lataria ou suspensão do veículo, a orientação é fazer o contato por telefone ou WhatsApp.

Além disso, a Justos oferece diversos serviços cobertos pela assistência, incluindo:

Assistência 24 horas

Assistência residencial

Assistência para vidros

Assistência para lataria

Assistência para buracos

Carros reservas (para casos de sinistro e coberturas aplicáveis)

Ao comentar sobre os diferenciais da seguradora, Felipe Genovesi, Diretor de Vendas e Parcerias da Justos, destaca: “Nosso compromisso é proporcionar uma jornada simples e ágil para nossos clientes em momentos delicados. Oferecemos a conveniência de abrir sinistros e solicitar assistências diretamente pelo aplicativo. Outro diferencial é poder fazer a etapa de reporte descritivo do dano por áudio. Isso não apenas agiliza o processo, mas também traz comodidade para nossos segurados, que podem relatar danos a qualquer momento, garantindo assistência imediata.”

No processo de acionamento de sinistros, os clientes podem reportar casos de roubo, furto, acidente e desastres naturais, tanto para seu próprio veículo quanto para terceiros.

Os prazos para resolução de sinistros variam de acordo com variáveis como a gravidade dos danos, mas a Justos se dedica a resolver sinistros rapidamente, mantendo altos padrões de qualidade em todas as etapas do processo.

A Justos oferece coberturas que protegem tanto o veículo do segurado, incluindo colisão e roubo/furto, quanto bens de terceiros danificados em acidentes. As coberturas para danos ao veículo segurado incluem perda parcial, onde reparamos o carro e o segurado paga a franquia, e perda total, que garante indenização em dinheiro ao segurado.

A Justos também oferece assistência emergencial 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a possibilidade de solicitação pelo aplicativo, telefone ou WhatsApp. Para acionar a assistência, os clientes devem ter a cobertura contratada e limite de uso disponível.

