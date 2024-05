Maio Roxo: gastroenterologista da Rede Meu Doutor Novamed chama atenção para os cuidados da saúde digestiva

Campanha é focada nas doenças inflamatórias intestinais e, também, reforça prevenção às demais enfermidades que impactam no trato gastrointestinal – O mês de maio ganha uma cor especial como forma de conscientização das doenças inflamatórias intestinais (DIIs). A campanha Maio Roxo é uma iniciativa conjunta da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD) e Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (GEDIIB) para uma maior conscientização da sociedade. O sistema digestivo é complexo, podendo estar envolvido em patologias diversas, como doenças autoimunes, infecciosas, agudas e crônicas. De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de intestino e o de estômago estão entre os tipos de neoplasia mais frequentes na população brasileira, ocupando o 4° e 6° lugar, respectivamente.

O Dr. Cleyton Padilha, gastroenterologista da rede Meu Doutor Novamed na capital paulista, reforça que o mais importante na prevenção das patologias do sistema digestivo é procurar orientação médica ao apresentar sintomas que interfiram na qualidade de vida. “Existem alguns sintomas que merecem atenção e avaliação médica, como dor de forte intensidade, diarreia com sangue que persista por mais de quatro semanas, emagrecimento rápido, dificuldade para engolir os alimentos ou vômitos persistentes”, alerta Dr. Padilha. Segundo ele, a saúde digestiva engloba todas as partes do trato gastrointestinal, da boca ao reto, incluindo seus anexos, como fígado e pâncreas. Ao apresentar qualquer um desses sintomas, a orientação é buscar um gastroenterologista clínico, médico especializado no tratamento de todo o sistema digestivo.

De acordo com o Dr. Padilha, as principais orientações para uma boa saúde do trato digestivo são ter uma boa alimentação, rica em fibras, como verduras, legumes e frutas, consumo reduzido de alimentos processados, de açúcar e gorduras, e praticar atividade física. “Seguindo as recomendações, pode-se evitar diversas patologias, como doença do refluxo, gastrites, infecções e tumores (benignos e malignos)”, diz o médico, destacando que todas as doenças digestivas podem ser tratadas, algumas curadas e outras amenizadas.

Realização de exames preventivos é essencial

Segundo Padilha, exames específicos podem ser solicitados, caso necessário. A colonoscopia é um exame preventivo contra o câncer de intestino e deve ser realizado por homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade, de acordo com orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO), 20% da população global apresentam algum tipo de problema intestinal, mas 90% não procuram orientação médica. Elas recorrem à automedicação ou não fazem nada para resolver.

No caso das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), são apenas uma parte das comorbidades que podem atingir o sistema digestivo. “O seu desenvolvimento envolve vários fatores, como genética, alimentação, medicações e fatores ambientais. Portanto, ter uma boa qualidade de vida com hábitos saudáveis, pode ajudar sim a prevenir o surgimento das DIIs”, reforça Padilha.

Dr. Cleyton Padilha, gastroenterologista da rede Meu Doutor Novamed