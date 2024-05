Agger anuncia Billy como novo C-level da companhia

Com vasta experiência no mercado segurador, o executivo assume a missão de liderar todas as etapas de negociação da empresa – A Agger, parceira de corretores de seguros com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, anuncia André Marques (Billy) como novo COO. Nos últimos três meses, período em que a empresa adquiriu a Infocap Tecnologia – líder do mercado segurador na região Sul, o executivo ficou responsável pela integração entre as empresas. Há mais de 20 anos no mercado segurador e conta com uma vasta expertise no segmento, agora ele vive um novo momento, assumindo como C-level.

“Estou muito feliz em iniciar uma nova jornada da minha carreira com a Agger, empresa que desenvolveu a minha trajetória profissional no setor de seguros. Tenho orgulho de ter acompanhado todas as etapas de crescimento da empresa e vê-la cada vez mais conquistando espaço no mercado”, comemora.

O executivo começou sua carreira em 1999 na companhia, atuando inicialmente como atendente e promovido ao cargo de Gerente Geral. Agora, como COO da plataforma Agger, Marques quer contribuir ainda mais para o crescimento da empresa.

“A Agger se tornou uma empresa líder de mercado em número de clientes e em geração de dados, e, com expertise e eficiência, fiz parte dessa trajetória e crescimento. Estou ansioso para continuar trilhando esse caminho, agora na posição de COO”, ressalta Billy.

Sobre a Agger:

Há 30 anos no mercado, a Agger, parceira de corretores com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, é uma empresa líder em número de clientes e em geração e análise de dados de seguros. A empresa, que está presente em 95% dos municípios brasileiros, oferece a melhor combinação de soluções para conectar corretores, segurados e seguradoras e está transformando a distribuição de seguros no Brasil. Por meio da Plataforma Agger, que atende um terço dos corretores ativos no Brasil, possui mais de 12,5 mil clientes e uma base de mais de 62 mil usuários, realizando mensalmente mais de 48 milhões de cotações de seguros. Além disso, a empresa atua em 14 ramos de seguros e 35 seguradoras credenciadas. Saiba mais em www.agger.com.br.

André Marques (Billy) novo COO.