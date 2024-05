Solução voltada para Seguros aumenta previsibilidade de roubo e furto de veículos e pode beneficiar consumidores, revela Serasa Experian

· Nova ferramenta, específica para Probabilidade de Sinistro de Roubo e Furto de automóveis, pode ampliar acesso ao melhorar a precificação dos riscos

· Utilizando o novo modelo seguradoras podem economizar cerca de 10% do valor total em sinistros pagos

A Serasa Experian acaba de potencializar o mercado de seguros com o lançamento da solução de Probabilidade de Sinistro de Roubo e Furto, que possui atuação específica para o segmento de automóveis. A ferramenta, desenvolvida pelo DataLab – laboratório de dados da companhia, entrega uma pontuação que estima o nível de risco que cada pessoa tem de ter seu carro roubado ou furtado. A nova abordagem do modelo, que utiliza diversas fontes de dados para a composição da análise dos perfis, atinge uma taxa de performance de 72%, representando um ganho de 5 pontos percentuais frente a ferramentas menos personalizadas que estão disponíveis no mercado atualmente.

Previsões estatísticas enriquecidas com informações de maior acurácia sobre roubo e furto de veículos, como dados de mercado, do setor segurador e de segurança pública, são capazes de otimizar o funcionamento de modelos preditivos, melhorando a categorização dos perfis de risco. Além disso, muitos brasileiros devem se beneficiar, pois a identificação mais precisa daqueles que têm menor risco pode permitir a concessão de apólices com valores mais atrativos.

“Ao identificar o índice de risco entre os grupos de contratantes, as seguradoras podem tomar decisões com mais embasamento e eficiência financeira. A solução, ligada ao setor automotivo, traz a probabilidade de um veículo ser roubado ou furtado, viabilizando a melhor gestão da carteira de clientes para estipular valores de apólices mais aderentes a cada perfil e impulsionar uma operação rentável”, explica o diretor do DataLab da Serasa Experian, Olivier Devaux.

Seguradoras e consumidores podem ser beneficiados com novo modelo preditivo

Com a utilização da ferramenta de Probabilidade de Sinistro de Roubo e Furto, testes mostraram que as empresas de seguros poderiam reduzir em cerca de 10% o valor geral de sinistros pagos.

Se olharmos apenas para os perfis de pontuação mais alta, que oferecem menos risco, a ocorrência de sinistros pagos pode ser reduzida em até 78,9%, aumentando as margens das seguradoras, já que estariam olhando para um grupo com menor probabilidade de recorrer ao pagamento do sinistro.

É importante evidenciar que os consumidores também serão beneficiados, já que a solução traz mais transparência na análise, fazendo com que um contratante de seguro possa, por exemplo, receber uma oferta mais bem precificada de acordo com seu perfil de risco. Dessa forma, o modelo preditivo otimiza o acesso dos consumidores ao recurso, já que é capaz de diminuir o preço das apólices destinadas para esse público.

Saber quais clientes são mais arriscados no momento da contratação garante às seguradoras a possibilidade de utilizar uma esteira de precificação acurada e customizada para cada perfil de risco. O uso da ferramenta de Probabilidade de Sinistro de Roubo e Furto dá impulso à rentabilização desses perfis em 55,8%. “Com a tecnologia certa, análises mais precisas e valores de apólices adequados, o mercado de seguros tem muito mais capacidade para mitigar prejuízos e potencializar ganhos”, comenta Olivier Devaux.

Serasa Experian tem portfólio diversificado para o mercado de seguros

Além dos benefícios e das particularidades que a ferramenta de Probabilidade de Sinistro de Roubo de Furto entrega ao mercado, a Serasa Experian desenvolveu um portfólio de soluções que garantem cobertura total em cada etapa da jornada de riscos e danos, protegendo e tornando o trabalho das seguradoras mais eficaz e, sendo assim, contribuindo para uma melhor experiência do consumidor final. Confira acessando ao link!

DataLab – O Laboratório de dados da Serasa Experian

O DataLab, localizado em São Paulo, é o laboratório de inovação, pesquisa e desenvolvimento aplicado da Serasa Experian que tem em seu DNA a ousadia para levantar hipóteses, quebrar paradigmas e repensar o hoje usando tecnologia de ponta para prever problemas e testar novas ideias com potencial transformador para diversas áreas de negócios.

Operando em parceria com as unidades de San Diego (EUA) e Londres (UK), oferece aos clientes de todo o mundo produtos e serviços que transformam complexidade em novas possibilidades. No Brasil, a equipe de engenheiros e cientistas de dados desenvolve soluções baseadas, principalmente, em Machine Learning e Inteligência Artificial, que contribuem com o objetivo da Serasa Experian, visando estar pronta para o amanhã e criar um futuro melhor para todos hoje.

O DataLab possui infraestrutura tecnológica própria – tanto local quanto em cloud – garantindo um ambiente seguro e inovador, além de trabalhar em colaboração com todas as unidades de negócio e serviços da Serasa Experian diariamente. Os projetos são cocriados com profissionais de diferentes setores: decisores de negócio, universidades e instituições, com a finalidade de traduzir grandes ideias em grandes realizações e, dessa forma, repensar todo um ecossistema para acelerar as mudanças seja a nível social, ambiental ou econômico.

Oliver Devaux, diretor do DataLab da Serasa Experian