CNP Seguradora e XP Seguros e Previdência anunciam parceria em Consórcio

A XP Seguros e Previdência e a CNP Seguradora anunciam parceria para venda de produtos de consórcios – modalidade que tem crescido de forma consistente nos últimos anos. Em 2023, o setor teve um aumento de 25% no volume de recursos negociados, superando a marca dos R$ 316 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac).

Em uma atuação white label, os produtos da CNP Seguradora serão comercializados sob a marca XP Consórcio e ofertados a todos os clientes da XP e rede de escritórios parceiros, em uma experiência completa.

“Estamos muito motivados com esse grande e qualificado canal de vendas. A XP é uma referência e os produtos de consórcios são uma ótima opção”, explica François Tritz, CEO da CNP Seguradora. “Está no DNA da CNP, não apenas no Brasil, mas em outros 18 países. Somos especialistas no que fazemos, adaptáveis e fornecemos soluções confiáveis aos parceiros”, acrescenta.

A CNP Seguradora é filial brasileira da francesa CNP Assurances – seguradora global com faturamento anual de 36 bilhões de euros – que já é parceira da Caixa Econômica Federal desde 2002 para produtos de seguridade. A empresa segue na expansão no seu projeto de multiparcerias no mercado brasileiro. Depois de adquirir a exclusividade por dez anos para produtos de seguridade no balcão dos Correios, começa agora também a trabalhar com a XP.

“Consórcios é um mercado consolidado no Brasil e tem um grande potencial de crescimento para apoiar a realização de objetivos e o planejamento financeiro. A nossa entrada neste mercado é parte da estratégia da XP de ampliar portfólio e entregar soluções cada vez mais completas aos clientes”, destaca Roberto Teixeira, head da XP Seguros, Previdência e Consórcio.

