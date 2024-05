Bradesco Seguros inicia 45a Operação Emergencial no RS

Estado decretou situação de calamidade pública devido às fortes chuvas que atingiram mais de 100 municípios – A Bradesco Seguros anuncia a 45ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros no estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o estado vem sofrendo com a incidência de chuvas intensas, alagamentos, inundações, granizo e vendavais de grande intensidade. A ação da Seguradora visa mitigar os prejuízos causados pelos eventos climáticos aos seus segurados.

Até o momento, a Bradesco Seguros atua com guinchos e carros de apoio à população nas cidades da região. Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul e Porto Alegre são as com mais chamados para a seguradora que reforçou a sua equipe para atendimento.

“Realizamos a Operação Emergencial desde 2015 para os nossos clientes dos seguros Auto e Residencial. Trata-se de uma força-tarefa, mobilizada em caráter especial e com contingente reforçado para atender aos segurados da melhor forma possível. A Operação será estendida até quando for necessária”, destaca o Superintendente Executivo de Operações da Bradesco Seguros, Carlos Oliva.

44ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros

Em janeiro, a Bradesco Seguros realizou a 44ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros, também no Rio Grande do Sul. Durante a mobilização, a Seguradora registrou mais de 600 indenizações atendidas com mais de R$ 5 milhões pagos aos segurados. Na época, as cidades com mais atendimento pela seguradora foram Porto Alegre, Gravataí e Canoas.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até dez/23) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até dez/23) de market share em residencial.

Carlos Oliva, Superintendente Executivo de Operações da Bradesco Seguros