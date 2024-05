Tokio Marine lança campanha Tokio Acelera com benefícios exclusivos para os Corretores

Campanha visa gerar mais negócios para os Parceiros da Companhia nos produtos Auto Individual – Com o objetivo de incentivar os Corretores e Assessorias a prospectarem e fecharem mais negócios, a Tokio Marine anuncia o lançamento da campanha Tokio Acelera, que garante aos Parceiros de Negócios da Companhia comissões adicionais exclusivas nas vendas das apólices do Seguro Automóvel, exceto Frota. A campanha ficará vigente durante os meses de maio e junho.

“Os Corretores são o nosso principal canal de distribuição e são eles que estão próximos aos Segurados no dia a dia. É por meio da expertise desses Parceiros que conseguimos propor produtos e soluções aderentes às necessidades de nossos Clientes. Existe muita oportunidade de negócio do segmento de Seguro Automóvel e a campanha Tokio Acelera foi pensada para ajudá-los a fomentar ainda mais os negócios nesse segmento, além de ser uma maneira de reconhecermos todo o empenho e dedicação desses profissionais, oferecendo vantagens exclusivas para eles.” destaca Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine.

Dentre os benefícios oferecidos pelos produtos Auto Individual da Tokio Marine aos Segurados estão Atendimento 24h em todo o território nacional; pagamento facilitado em até 12x sem juros no cartão de crédito; indenização pelo valor do veículo 0 Km por 6 meses; agilidade no pagamento da indenização integral (realizada em até 5 dias após o recebimento da documentação) e demais serviços adicionais como carro reserva, martelinho e para-choque, lataria e pintura, rodas, pneus e suspensão.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.