Wiz Parceiros e Promotiva participam do CONAC 2024

Unidades de negócios do grupo Wiz Co marcam presença no evento dedicado aos consórcios, fortalecendo contatos e atualizando-se sobre discussões relevantes da área – A Wiz Co (B3: WIZC3) estará presente no CONAC (Congresso Nacional de Administradores de Consórcio), que chega à sua 44ª edição, a ser realizada entre 1º e 3 de maio. O grupo Wiz Co será representado pelas unidades de negócio Promotiva, gestora da maior rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil no país e Wiz Parceiros, unidade voltada à distribuição de produtos financeiros ao mercado B2B.

Depois de uma edição em Foz do Iguaçu (PR) no ano passado, o evento volta a ser realizado em Campinas (SP), agora ocupando um espaço maior, o Royal Palm Hall. A troca de locação permitirá organizar com mais conforto a plenária e a exposição, que vêm atraindo uma quantidade crescente de congressistas, palestrantes, patrocinadores e expositores. Desta vez, 30 estandes serão distribuídos em uma área de mais de 2 mil m². O local está a 15 minutos do aeroporto de Viracopos.

A diretora executiva da Wiz Parceiros, Maira Fonseca, afirma que a participação no CONAC é estratégica para as unidades de negócio. “O evento é uma importante vitrine onde podemos expor nossas marcas e conectar a Companhia com diversos players do mercado, em meio a painéis que trazem discussões sobre temas atuais e relevantes do universo de consórcio. É um ambiente propício para expandir a rede de contatos e cavar novas oportunidades de negócios”, analisa a executiva.

Para o diretor executivo da Promotiva, Rodrigo Salim, o evento “ O CONAC será uma grande oportunidade para demonstrar a força do grupo Wiz Co, bem como criar novas relações dentro do mercado de consórcios e apresentar a Promotiva para novos correspondentes bancários”, explica o diretor.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.