Insurtech Brasil 2024 terá painel e mesa redonda dedicados ao Sandbox

O Insurtech Brasil 2024 – evento pioneiro de tecnologia e inovação para o mercado de seguros – contará este ano com um painel e uma mesa redonda especialmente dedicados a debater o Sandbox. Lançado em 2020, o ambiente regulatório experimental visa incentivar a implantação de projetos inovadores em produtos e serviços a serem ofertados pelo setor.

Após analisar os resultados das duas primeiras edições, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) planeja o lançamento de um terceiro edital em breve. A autarquia também pretende trazer os temas de transformação ecológica, inovação tecnológica e inclusão social para a centralidade do programa.

Com base nesse cenário, o tema será um dos mais debatidos durante o Insurtech Brasil 2024. Entre os palestrantes do painel devem estar Júlia Lins, diretora da SUSEP, e a Daniele Dabus, Head of Legal & Compliance da Darwin Seguros.

Já a mesa redonda – uma novidade desta edição – deve reunir founders e CEOs das empresas que passaram pelo Sandbox para tirar dúvidas de interessados em aplicar para esta 3ª edição. Entre os participantes já confirmados estão Henrique Volpi, CEO & Founder Kakau; Rodrigo Ventura, CEO da 88i; e Amanda Senedesi, co-founder, da IZA Seguros.

Outra novidade é que a organização do evento reservou alguns ingressos cortesias para empresas que planejam aplicar no próximo edital do Sandbox e desejam participar dos debates. Os interessados podem acessar o endereço www.insurtechbrasil.com/sandbox para solicitar sua gratuidade.

Como se não bastasse, a exemplo de anos anteriores, o evento já confirmou presença de representantes de todas as empresas que participaram da 1ª e 2ª edição do Sandbox. “Garantir que teremos representantes de todas as empresas do Sandbox e das novas seguradoras criadas nos últimos cinco anos no Brasil reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do setor. Acredito que este seja o único evento que consegue fazer isso no mercado”, destacou José Prado, CEO do Insurtech Brasil.

“Queremos apoiar esse movimento de inovação em prol do mercado segurador de todas as formas possíveis. A entrada de novos empreendedores é muito importante para ampliar o acesso de mais pessoas ao setor e o Sandbox é fundamental nesse sentido. Segundo um levantamento promovido pelo próprio Insurtech Brasil, 62% dos clientes das seguradoras do Sandbox nunca haviam adquirido seguros antes, o que demonstra que o programa está ajudando a incluir mais brasileiros no mercado segurador”, completou.

A programação do encontro deste ano abordará também outros temas relevantes para o desenvolvimento do mercado segurador brasileiro, como embedded insurance, open insurance e inteligência artificial. Ao todo serão 31 painéis distribuídos em quatro salas diferentes, divididas entre o Business Hall e o Insurtech Hall.

Com tantos assuntos, o Insurtech Brasil 2024 espera receber mais de mil conferencistas entre executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia e outros players que possuem interesse no setor, como fintechs, varejistas e big techs. O encontro acontecerá no dia 03 de julho, no Amcham Business Center, em São Paulo e já está com inscrições abertas. O primeiro lote de ingressos já está disponível e o valor da inscrição pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Vale lembrar ainda que as compras antecipadas oferecem desconto em relação ao preço final que será cobrado no dia do evento.

O Insurtech Brasil 2024 conta com o apoio da Vindi, add, GuyCarpenter, IzziData e Poupz.

Sobre o Insurtech Brasil

O Insurtech Brasil é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.

José Prado, CEO do Insurtech Brasil