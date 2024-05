Agger fortalece parceria com corretores e potencializa mercado segurador

Atendendo um terço dos corretores do país, Agger otimiza o trabalho e transforma a distribuição de seguros no Brasil com mais de 48 de milhões de cotações mensais – Há 30 anos no mercado segurador, a Agger, parceira de corretores de seguros com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, está transformando e reinventando os negócios no setor. A empresa, que está presente em 95% dos municípios brasileiros, simplifica e potencializa o trabalho do corretor e oferece uma combinação de soluções inovadoras para conectar corretores, segurados e seguradoras de forma simples e precisa, com excelência na geração e análise de dados. Por meio da Plataforma Agger, que cota 4 em cada 10 seguros automotivos no país, a empresa conta com mais de 12,5 mil clientes e uma base de mais de 62 mil usuários cadastrados, realizando mensalmente 48 milhões de cotações, para um terço dos corretores ativos no país.

“Nossa missão é transformar a distribuição de seguros no Brasil, que ainda é visto como muito tradicional. Com investimentos em produtos inovadores, estratégia e parceria com o corretor de seguros, pilar essencial do setor, vamos impulsionar e promover uma evolução constante no mercado”, destaca Gabriel Ronacher, CEO da Agger.

A Agger conta com dois produtos: o Aggilizador e o Gestor. O primeiro, considerado o mais completo do mercado, possui um sistema multicálculo que avalia valores em 14 ramos de seguros em 35 seguradoras em todo o país. A solução permite que o corretor de seguros verifique simultaneamente cotações de seguro em diversas seguradoras de maneira ágil, segura e simplificada, realizando cotações e cálculos em menos de um minuto.

Já o Gestor é um sistema completo de gestão que possibilita ao corretor gerir e automatizar os processos de sua corretora de seguros, o que permite interagir de forma simples e inteligente com clientes, além de ter controle de apólices, comissões, e outros serviços, com informações rápidas, diversas e confiáveis. Com o produto, é possível ter o controle dos negócios em um único sistema, automatizando os processos via importador de PDF, apólices e baixa automática de comissão. Além disso, a solução conta com um monitoramento de sinistros e emissão de diversos relatórios reunidos em dashboards.

Em janeiro de 2024, com o objetivo de entregar mais eficiência na gestão de seguros no Brasil, a empresa adquiriu a Infocap Tecnologia – líder do mercado segurador na região Sul. Com a aquisição, as duas empresas projetam um aumento de 25% de receita – crescimento acima dos 11% projetados pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) para todo o mercado.

“Nosso negócio visa impulsionar ainda mais a participação do corretor no mercado de seguros e experiência da jornada dos clientes. Além disso, procuramos manter uma interface mais forte com as seguradoras e alcançar ganho de receita e eficiência tributária. Por isso, para contribuir de maneira estratégica e diferenciada para a constante evolução do setor, trabalhamos cada vez mais na robustez da nossa plataforma para entregar potência e inovação com o que há de mais moderno no mercado”, assegura Ronacher.



Gabriel Ronacher, CEO da Agger.