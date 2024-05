Com Tadeu Schmidt e “Tadeuzinho”, Grupo Bradesco Seguros lança sexta edição da Quinzena do Seguro

Conectada com o Dia do Seguro, comemorado em 14 de maio, campanha conta com diversas ofertas para ampliar a proteção do consumidor

Confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6qqhxmEvGR4

Já está no ar a 6ª edição da “Quinzena do Seguro”, tradicional campanha do Grupo Bradesco Seguros que, além de trazer a reflexão sobre como o seguro é um importante aliado para as famílias, oferece produtos a preços mais acessíveis. Tendo como mote o Dia do Seguro, celebrado nessa terça-feira, 14, a ativação traz Tadeu Schmidt ao lado da sua marionete, Tadeuzinho, interagindo, de forma bem-humorada, sobre os imprevistos que podem acontecer na vida cotidiana.

“Há anos nos dedicamos a difundir a importância do seguro como forma de proteção para as pessoas e suas famílias. Nesse sentido, trazer para essa campanha o Tadeu Schmidt, jornalista e apresentador querido pelo público, e “Tadeuzinho”, que traz humor e leveza para a Campanha, nos ajuda a reforçar nossa mensagem de que temos produtos e serviços para atender as necessidades das empresas e das famílias, em todas as fases da vida”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing da Seguradora.

Essa é a terceira vez consecutiva que o apresentador estrela a Quinzena do Seguro que, além de descontos, reforça a diversidade de proteções disponíveis no mercado. A campanha, assinada pela AlmapBBDO, conta com ofertas nos ramos de Viagem, Vida, Previdência, Capitalização, Dental, Auto, Residencial, Empresarial, Agro, Patrimonial e Prestamista. Para mais informações sobre produtos, basta acessar: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/quinzena-do-seguro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.