Maio Amarelo: 7% das assistências são relacionadas a acidentes de trânsito, revela Allianz Partners

Dados levantados pela empresa mostra importância da manutenção preventiva para a segurança viária – A Allianz Partners Brasil, líder global em assistência 24 horas, reforça a necessidade de manutenção preventiva veicular para evitar acidentes de trânsito. O alerta é feito para apoiar o movimento Maio Amarelo, iniciativa para alertar a sociedade sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito. Dados levantados pela empresa apontam que de 1,6 milhões de assistências prestadas para veículos em 2023, 52% foram em razão de panes (mecânica ou elétrica), enquanto cerca de 7% aconteceram relacionadas a algum tipo de acidente com veículos.

“O aumento da segurança no trânsito também passa pela conscientização sobre a importância da manutenção preventiva. Por isso, reforçamos que com ações simples, que devem fazer parte da rotina, é possível salvar vidas”, explica Leonardo Gava, Diretor de Operações da Allianz Partners Brasil. “Gostaríamos de alertar os motoristas sobre a importância de realizar a revisão veicular periódica, com o objetivo de evitar acidentes. A força da campanha do Maio Amarelo é uma grande aliada nesse objetivo”, completa.

Segundo dados da empresa, panes elétricas, problemas hidráulicos e acidentes materiais estiveram entre os principais motivos de acionamento no ranking das chamadas da Allianz Partners Brasil em 2023. “É importante ressaltar que grande parte destes contratempos podem ser evitados com a manutenção preventiva, minimizando falhas e dirigindo com maior segurança”, alerta Gava.

Confira abaixo o que essas situações englobam e como você pode se proteger:

Panes Elétricas:

Normalmente relacionadas à bateria. Por isso, é importante checar periodicamente como está o estado dessa peça em seu veículo. Embora tenha a vida útil estimada em até 18 meses, uma verificação feita pelo seu mecânico de confiança a cada revisão auxilia a identificar problemas em componentes ligados a ela, ou nela própria de forma precoce. Assim, com o reparo rápido, é possível manter ou até estender a vida útil da peça.

Problemas Hidráulicos: É comum que os problemas hidráulicos estejam associados a vazamentos no motor, nos freios ou na caixa de direção, os quais podem ocorrer devido a mangueiras rachadas ou vedações desgastadas, sendo estes os principais motivos desses problemas. Como todas essas partes do veículo são cruciais para uma condução segura, é essencial que sejam inspecionados regularmente.

Tratando-se de uma inspeção visual, ela pode ser realizada pelo seu mecânico de confiança ou por você mesmo periodicamente, observando sinais de óleo nos componentes do motor, na garagem ou em qualquer outra localidade onde o veículo seja estacionado.

