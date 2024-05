Mercedes-Benz Corretora de Seguros tem novo líder

O Banco Mercedes-Benz do Brasil (BMB), líder em financiamentos em todos os segmentos de atuação, anuncia Leandro Assis, como o novo gerente de Seguros da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, atividade que assume em complemento às suas demais atribuições como gestor das áreas de DSC (Dealer Service Center) e PC (Automóveis) do Banco Mercedes-Benz. Assis ocupa o cargo deixado por Cristina Rensi, que se dedicará, exclusivamente, como gerente de Locações e Serviços da Daimler Truck Locações e Serviços, empresa que oferece o produto “Mercedes-Benz Locações Caminhões e Ônibus”.

Graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial e certificação de Habilitação de Corretor de Seguros, Leandro Assis iniciou sua trajetória na Mercedes-Benz Corretora de Seguros, como funcionário terceirizado em 2005, atuando como vendedor de Peças e Serviços, na área do PRC (Programa de Relacionamento com o Concessionário). Em agosto de 2007, assumiu o cargo de supervisor de Vendas de Seguros, na área da Central de Seguros, sendo responsável pelas renovações auto da carteira da Mercedes-Benz Corretora de Seguros e apoiando os F&Is (operadores de serviços financeiros e de seguros) nas simulações e efetivações de seguros auto.

Em setembro de 2014, foi efetivado como coordenador de Prospecção na Central de Seguros, assumindo a prospecção de seguro auto para veículos usados. Participou também do projeto de Transformação Digital da Mercedes-Benz Corretora de Seguros e do Banco Mercedes-Benz.

Em 2017, Assis foi transferido para o Banco Mercedes-Benz, como coordenador de Relacionamento Concessionário, na área do DSC. Desde maio de 2022, vem trabalhando como coordenador de Relacionamento com Concessionários, responsável, também, pela área Comercial Nacional de Automóveis.

Sobre o Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz. A instituição, por meio da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, também oferece produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes e Garantia Estendida para caminhões, vans e veículos de passeio Mercedes-Benz.

Em fevereiro de 2024, foi lançado o “Mercedes-Benz Locações Caminhões e Ônibus”, produto de aluguel de veículos pesados que chega para complementar o portfólio de serviços oferecidos pela Daimler Truck Financial Services (DTFS) no Brasil, detentora do Banco Mercedes-Benz e da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, e agora também da nova empresa de locações, a Daimler Truck Locações e Serviços (DTLS).

O Banco está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e de seus canais digitais. A sede emprega 240 colaboradores e atende a mais de 211 concessionários da marca.

