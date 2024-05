(*) Por Rogério Gonçalves – Instagram: @rogergoncalves.coach – Nas últimas décadas, a cultura nas empresas se tornou um aspecto muito relevante para o crescimento sustentável das receitas, sobretudo em períodos de recessão ou crise. Apesar disso, muitos líderes ainda se deparam com barreiras para desenvolver uma cultura de propósito, baseada por conceitos como a transparência, a colaboração e a autenticidade. Neste artigo, você vai conferir quais são os passos necessários para estimular, manter e criar uma cultura de propósito nas organizações, com destaque para a importância das pessoas no desenvolvimento do negócio como um todo.

Boa leitura!

POR QUE FALAR EM CULTURA DE PROPÓSITO?

O autor e empresário Joey Reiman afirma que “desenvolver uma cultura de propósito permitirá às organizações brasileiras terem uma nova lente para olhar”. Ao longo dos últimos anos, a cultura nas empresas passou a ser reconhecida como um elemento essencial para o desenvolvimento dos negócios e para a conquista de uma posição de destaque no mercado. Quando falamos em cultura de propósito, passamos a entender o conceito de cultura empresarial de um ponto de vista ainda mais abrangente e estratégico.

Trata-se de uma visão que reúne os sentimentos, ações e pensamentos de todos os colaboradores da organização na construção de uma percepção inspiradora sobre o ambiente de trabalho, ajudando a reforçar o propósito da empresa. O propósito de uma organização é o motivo pelo qual ela existe e se coloca a serviço da sociedade, é a sua razão de ser. Ao estabelecer uma cultura de propósito nas empresas, criamos as condições necessárias para que todos os líderes e membros estejam em sintonia, assumindo, portanto, uma postura mais colaborativa e engajada.

Dessa forma, a cultura nas empresas também se torna um fator de evolução para as próprias pessoas. Quando percebem que são, realmente, uma parte relevante da dinâmica empresarial, os profissionais passam a buscar o aprimoramento constante de seus conhecimentos e habilidades. Sua organização reconhece a relevância das pessoas para o bom desempenho do negócio no mercado? Vamos refletir um pouco mais sobre essa questão agora!

O QUE CULTURA EMPRESARIAL?

A cultura empresarial refere-se ao conjunto de crenças, normas, comportamentos, símbolos, práticas e valores compartilhados dentro de uma organização. É o “modo como fazemos as coisas por aqui”. Ela define a personalidade e a identidade da empresa, moldando a maneira como os seus integrantes interagem, tomam decisões e se comportam.

A cultura empresarial é influenciada por diversos fatores, como aos valores fundadores, a missão e a visão da organização, as experiências passadas, a estrutura hierárquica, as interações entre os colaboradores da equipe, bem como a liderança. Uma cultura empresarial saudável e forte promove a colaboração, a inovação, a adaptabilidade e estimula o engajamento dos colaboradores, e contribui para um ambiente de trabalho inclusivo e positivo.

Ela pode desempenhar um papel fundamental no sucesso de uma empresa, impulsionando a produtividade, fortalecendo a reputação da marca, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos e atraindo e retendo talentos. A cultura empresarial é a base sobre a qual uma organização se sustenta, influenciando a forma como as pessoas se relacionam, se identificam e trabalham com a organização.

Gosto de destacar as 3 razões pelas quais eu entendo que cultura empresarial é tão relevante:

Engajamento dos Colaboradores: Uma cultura forte promove um maior engajamento dos funcionários, pois eles se identificam com os valores e objetivos da empresa. Isso resulta em maior produtividade, satisfação no trabalho e retenção de talentos.

Alinhamento e Coerência: Uma cultura sólida alinha todos os membros da organização em torno de objetivos comuns e de um conjunto de valores compartilhados. Isso cria coerência na tomada de decisões e nas ações de liderança.

Atração de Talentos: A cultura de uma empresa desempenha um papel fundamental na atração de talentos qualificados. Profissionais talentosos buscam organizações com valores e ambiente de trabalho compatíveis com os seus.

COMO DEFINIR O PROPÓSITO DA SUA ORGANIZAÇÃO?

Definir o propósito da sua organização não é uma tarefa fácil, mas é possível seguir alguns passos para facilitar esse processo. Veja a seguir:

Agregue valor aos seus clientes: pense em como a sua organização pode oferecer serviços e produtos atendam às expectativas, aos desejos dos seus clientes e às necessidades, de forma superior e única aos seus concorrentes. Essa é a forma como a sua organização gera valor para os seus clientes e se torna preferida por eles.

Analise de forma crítica se o propósito da sua organização é relevante inspirador e autêntico: por fim, avalie se o propósito da sua organização é verdadeiro, ou seja, se ele reflete o que a sua organização realmente acredita e faz; se ele é importante, ou seja, se ele tem relevância e significado para a sociedade; e se ele é inspirador, ou seja, se ele mobiliza e motiva as pessoas a fazerem parte da sua organização.

Defina os objetivos estratégicos da sua organização: pense em quais são os resultados e as metas que a sua organização quer alcançar, tanto no curto quanto no longo prazo. Esses são os indicadores que mostram se a sua organização está se desenvolvendo e evoluindo e se está cumprindo o seu propósito.

Elabore uma frase que sintetize o propósito da sua organização: depois de refletir sobre os pontos anteriores, tente resumir o propósito da sua empresa em uma frase simples, memorável e curta, que expresse a essência da sua organização e que inspire as pessoas que se relacionam com ela.

Identifique a contribuição da sua empresa para a sociedade: pense em qual é o benefício que ela proporciona, qual é a diferença que ela faz no mundo e qual é o problema que a sua organização resolve. Essa é a circunstância pela qual a sua organização existe e pela qual as pessoas se importam com ela.

Um exemplo de organização que tem um propósito bem definido é a Google, uma das maiores organizações de tecnologia do mundo. O propósito da Google é “organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis”, ou seja, oferecer soluções que facilitem o compartilhamento, o uso do conhecimento e o acesso da informação para todas as pessoas.

Esse propósito orienta todas as atividades da Google, desde o desenvolvimento de produtos e serviços até a realização de projetos sociais e ambientais.

DIFERENÇA ENTRE CULTURA E CLIMA EMPRESARIAL

A cultura empresarial são as ações, valores e propósitos que conduzem uma organização ao seu objetivo. Já o clima empresarial é a percepção dos colaboradores em relação a qualidade do ambiente de trabalho, que engloba remuneração, colegas, estrutura física da empresa e benefícios.

São muitos os fatores que influenciam esse conceito, como a estrutura física da empresa, satisfação do funcionário com seu cargo e remuneração e o relacionamento do colaborador com seus gestores e pares.

Quando as ações da organização são condizentes com a cultura que ela divulga, o clima tem tudo para ser o melhor possível, pois o colaborador sabe o que pode esperar da empresa.

Porém, quando há discrepância entre o que é dito e o que é feito, problemas podem surgir. Isso diminui a credibilidade da empresa entre os colaboradores, o que piora os níveis de engajamento no trabalho e satisfação.

Ao implantar uma cultura empresarial, organizações potencializam sua capacidade de atingir seus objetivos e o sucesso. Grandes corporações do mundo todo já atingiram esse patamar ao criar uma cultura empresarial forte.

Neste artigo, foi possível mostrar a relevância de ter um propósito da organização bem alinhado e estabelecido. Afinal, o propósito é a razão pela qual uma organização existe e a essência dela.

Ao perseguir o objetivo de ser coerente ao seu propósito, a organização pode alcançar uma posição de confiança, relevância e liderança, impulsionada por uma equipe engajada e motivada.

O texto também abordou a equipe como um fator relevante em relação ao propósito. Logo, fazer um alinhamento dos colaboradores e promover seu engajamento se tornam aspectos fundamentais para criar uma cultura empresarial sólida, motivar os colaboradores e impulsionar o sucesso a longo prazo.

Se gostou desse artigo, não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais!

Veja mais conteúdos no Instagram: @rogergoncalves.coach