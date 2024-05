Tempo mobiliza rede em operação para auxiliar população e clientes frente ao cenário de enchentes no RS

Empresa conta com a mobilização de centenas de parceiros, campanhas de incentivo e engajamento, disponibilizando equipamentos (reboques) para apoiar os atendimentos – A Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, manterá em prática as operações do seu plano de mobilização, considerando o período de fortes chuvas e de enchentes que causaram um cenário de calamidade em Porto Alegre e cidades gaúchas.

Apesar de a chuva ter acalmado, a previsão é de mais precipitações nos próximos dias. Além disso, áreas alagadas na Grande Porto Alegre devem ficar sob enchente por vários dias, segundo projeções da Climatempo.

Para atender as regiões afetadas, a empresa usou estratégias como a mobilização de parceiros com campanhas de incentivo e engajamento, disponibilizando assim centenas de equipamentos (reboques) para suportar os atendimentos e ainda estruturou uma escala diferenciada junto aos times locais de plantão. Já foram realizados mais de 2.000 atendimentos pelos prestadores da rede da Tempo.

De acordo com Mario Lopes, diretor executivo de Operações e Rede da Tempo, entre as ações previstas para o atendimento da população das cidades gaúchas, a empresa liberou que os parceiros guincheiros atendam segurados e não segurados. “Além disso, temos guinchos utilizados para arrecadar e mobilizar doações em Porto Alegre”. Também estão contempladas outras ações, como o retorno de operação com time reduzido algumas bases de SOS e Guincho na capital Porto Alegre (em locais com acesso sem enchentes); célula exclusiva para fazer os atendimentos para o RS; alinhamento operacional entre times N1 + Rede + CCA/CCO – Foco RS.

Mobilização planejada

“Atualmente temos centenas de prestadores de reboques, táxis e SOS operando em Porto Alegre”, informa Mario Lopes. “De acordo com relatórios recentes que tivemos acesso, as cidades de Lajeado, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Bento Gonçalves as águas já baixaram, porém há vias interditadas. Desse modo, a empresa estará focada na limpeza da base e da cidade”, assinala.

Outras bases estão de sobreaviso em Santa Catarina, Florianópolis, Joinville e Mafra, para caso seja necessário deslocar guinchos rumo à Porto Alegre, assim que as remoções tiverem início. Também estão previstos: a utilização de caminhão-cegonha da capital catarinense para a gaúcha, credenciamento de um pátio em Porto Alegre do nosso prestador (Safety Car) na Copart, que conta com aproximadamente 1.000 vagas. Além disso, a empresa já realizou o adiantamento de valores para os principais prestadores de Auto e Residência para apoiar nesse momento e negociação de pátio com mais de 300 vagas com prestador da região e parceiros de São Paulo se deslocando com suprimentos para a população.

Ao lado desse conjunto de ações, a Tempo também montou uma operação para arrecadar alimentos, água, ração, produtos de higiene pessoal e limpeza, itens para recém-nascidos, leite em pó, fraldas geriátricas e cobertores, entre outros produtos. Nos próximos dias, um guincho partirá da capital paulista com esses suprimentos para atender às necessidades da população do Rio Grande do Sul.

A diretora de Gente & Gestão da Tempo, Tatiana Banzato, também informa que a companhia passou a ministrar treinamentos para capacitar e sensibilizar as equipes internas sobre a máxima urgência e importância de se priorizar os atendimentos naquela região do país. A área reforçou, ainda, o apoio do serviço assistencial destinado aos colaboradores para caso necessitem de suporte durante as operações de atendimento em Porto Alegre e demais municípios gaúchos.

Sobre a Tempo

Com mais de 28 anos de atuação no mercado brasileiro, a Tempo é a líder nacional nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados. Sediada em Barueri (SP), a empresa tem como principais acionistas os fundos de private equity Carlyle / SPX e o braço de investimentos da Swiss RE. Figuram na carteira de clientes da Tempo as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do País, que consolidam a distribuição de seus serviços por meio dos canais B2B e B2B2C. Sua capilaridade se estende por todo o território nacional com mais de 22 mil empresas parceiras que são capazes de prestar serviços e atendimento em qualquer horário e dia da semana. Com uma base de 28 milhões de usuários cadastrados – que, em 2021 e 2022, solicitaram mais de 7 milhões de serviços de assistências ou de conveniência – sua operação gera atualmente mais de 2.500 empregos diretos.

